La concejala del Grupo Municipal Socialista Juani García informó esta mañana en rueda de prensa de una situación que, tal y como expuso, se ha “convertido en un hecho recurrente no solo en este año 2017, sino a lo largo de todo el mandato: las irregularidades que se están cometiendo con algunos de los contratos licitados por el actual Equipo de Gobierno y que pueden resumirse en que Manuel Serrano y sus concejales no dudan en vender los derechos de los trabajadores de las contratas municipales al mejor postor”.

Paradójicamente, precisó, “el mismo Equipo de Gobierno que en otros casos dilapida dinero en otros contratos, como ocurrió con el contrato para la gestión de los centros socioculturales que, en 2011, cuando estaba unificado costaba al Ayuntamiento unos 500.000 euros menos que ahora y que, además de encarecerlo, ha provocado un sinfín de despropósitos, con una amalgama de contratos, con hasta cinco con empresas distintas, para ofrecer un peor servicio a los usuarios de los centros, mientras se ha propiciado un aumento de la inseguridad, la desigualdad y empeorado las condiciones laborales de los trabajadores que hacen posible este servicio”.

De hecho, incidió, resulta incomprensible que “desde una administración pública, por irresponsabilidad de su Equipo de Gobierno, se fomente la precariedad laboral, pues en su obcecación de primera sobre cualquier otro aspecto el coste en las licitaciones públicas, ocasionan y permiten que los contratos finalmente se adjudiquen a empresas que luego ofrecen salarios a sus trabajadores por debajo del convenio que regula el sector. Y eso es algo que no podemos tolerar y que no vamos a consentir”.

De hecho, prosiguió la edil socialista, “durante el presente mandato, hemos logrado paralizar media docena de contrataciones, porque presentaban irregularidades de diversa naturaleza. Solo en los últimos meses, tres contratos y todos tenían un elemento en común, se iban a adjudicar a empresas que habían realizado ofertas a la baja tan temerarias que no garantizaban ni tan siquiera el cumplimiento de los convenios de su sector con los trabajadores”.

Este hecho evidencia, aseveró la concejala del PSOE, “lo que hemos denunciado una y otra vez, que a Manuel Serrano y sus concejales, los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de servicios municipales a través de contratas no les importan en absoluto. Ni les preocupa que tengan salarios por debajo del convenio ni les inquieta lo más mínimo sus condiciones laborales. Esta situación, además de una falta de empatía alarmante, una ausencia al fin y al cabo de humanidad, denota una preocupante irresponsabilidad”.

El último ejemplo de esta constante en la gestión del PP, añadió Juani García, afecta a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de los Centros Socioculturales, que con el beneplácito de Manuel Serrano y su concejala de Acción Social, no está cumpliendo con los compromisos que adquirió con los trabajadores cuando obtuvo este contrato.

Este compromiso, explicó García, “no era otro que recuperar la parte proporcional de sus jornadas de trabajo, que se les recortó en Mayo de 2012 cuando Carmen Bayod y el PP decidieron rebajar el precio del contrato, recortando horas de servicio, y estos trabajadores, en aras a la solidaridad entre compañeros y para evitar despidos, negociaron con la anterior empresa rebajarse la jornada y su sueldo, con el compromiso por parte de la empresa, de ir recuperando estos derechos conforme fueran surgiendo jubilaciones o bajas prolongadas o las condiciones del contrato mejorasen”.

En definitiva, aseveró la concejala socialista, “estos trabajadores no piden más dinero, sino que quieren poder trabajar lo mismo que hace seis años, para poder tener un salario digno. Pues este compromiso no se está cumpliendo y al alcalde, Manuel Serrano, y a su concejala de Acción Social, María Gil, parece que les da igual, que no va con ellos”.

No obstante, Juani García lamentó que “al fin y al cabo qué se puede esperar de aquel que no cumple con sus compromisos y promesas, como hace el PP, que por norma, no cumple ni tan siquiera con los acuerdos alcanzados con los grupos políticos en la oposición. Obviamente, aquel que no cumple sus compromisos difícilmente se va a preocupar de que cumplan otros, porque desde luego no tiene ninguna fuerza moral para exigir a nadie lo que ni ellos mismos hacen. Y, de hecho, es muy probable que Manuel Serrano y sus concejales crean que lo normal es no cumplir lo acordado, no hacer valer la palabra dada.

Ante esta situación, concluyó Juani García, “no nos cansaremos de pedir al Equipo de Gobierno que ejerza su función de seguimiento y control de los contratos que licita y de hecho, les exigimos que ningún contrato sea prorrogado sin antes confirmar que la empresa haya cumplido con todos y cada uno de los acuerdos laborales adquiridos con sus trabajadores. En concreto, para este que denunciamos hoy, el de limpieza de los Centros Socioculturales y cuya prórroga se ejecutaría en el mes de abril del próximo año, solicitamos que no se prorrogue a menos que la empresa haya cumplido antes el acuerdo firmado con los trabajadores para la recuperación de las horas perdidas”.