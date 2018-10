La Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha afirmado que no existe ninguna “política de recortes” y ha añadido que en el capítulo relativo a gasto de personal para 2018 es “muy superior” al presupuesto invertido el año pasado Así se ha pronunciado la Gerencia de Atención Integrada de Albacete en un comunciado, en referencia a la nota de prensa hecha pública este miércoles por el Sindicato de Enfermería (SATSE).

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha afirmado que no existe ninguna “política de recortes” y ha añadido que en el capítulo relativo a gasto de personal para 2018 es “muy superior” al presupuesto invertido el año pasado

Así se ha pronunciado la Gerencia de Atención Integrada de Albacete en un comunciado, en referencia a la nota de prensa hecha pública este miércoles por el Sindicato de Enfermería (SATSE).

“Como Dirección de esta Gerencia, es nuestra obligación gestionar este presupuesto, que ha aumentado respecto a años previos, de la forma más eficiente posible”, añade.

Asimismo, afirma que, como ya se explicó en su momento, las camas no se cierran. “Están funcionantes o no según presión asistencial e índices de ocupación. La presión varía cada día por múltiples factores (ingresos desde urgencias, actividad quirúrgica urgente o programada) y las camas ocupadas no son las mismas en cada momento”.

Del mismo modo, apunta que el porcentaje de sustitución de incapacidad temporal de personal sanitario no facultativo está en un 84,95 por ciento este año, “porcentaje superior en casi un punto al del año 2017”. “Asimismo, no se ha denegado ningún permiso familiar ni de Plan Concilia a los profesionales”.

“Los profesionales de Enfermería de nuestra área están perfectamente cualificados y preparados para asumir un cambio puntual de puesto de trabajo por necesidades asistenciales y siempre trabajan en equipo. Estos cambios son excepcionales”, cocnluye.