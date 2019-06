Por primera vez podremos disfrutar en Albacete del mayor y más impresionante espectáculo sobre Queen, calificado por la legendaria revista norteamericana Rolling Stone como “El mejor show sobre Queen de todos los tiempos”. Tras 20 años de éxito consecutivo, God Save The Queen presenta su mayor espectáculo en la historia. La “banda número 1 de Queen del mundo” celebra sus 20 años de carrera, tras haber sido elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda “Bohemian Rhapsody” con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen, con un hincapié en el concierto de Live Aid de 1985.

RECORRIDO SIN RESPIRO POR LA CARRERA DE QUEEN

Durante este 2019 God Save The Queen realizará 80 presentaciones en todo el mundo, que los llevará a Europa, Latinoamérica, USA, Japón y por primera vez al sudeste asiático. La banda celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone un recorrido sin respiro por la carrera de QUEEN, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’ o ‘We Are The Champions’.

POR PRIMERA VEZ EN ALBACETE

Ensalzados, sin objeciones, como la mejor banda de tributo a Queen del mundo, los argentinos God Save The Queen vienen por primera vez a Albacete para recrearnos con una meticulosidad increíble el histórico concierto en Wembley de Freddie Mercury y compañía en el año 1986. Un espectáculo de dos horas de duración y cambios constantes de vestuario en que God Save The Queen exhibirán su energía desbordante. El líder del grupo, Pablo Padín, tiene un parecido físico y vocal con Mercury que casi estremece.

MÁS DE 20 AÑOS LLENANDO ESTADIOS POR TODO EL MUNDO

Llevan más de veinte años llenando grandes auditorios de Buenos Aires, México, Liverpool, Tokio y Miami, entre otras ciudades, es porque sus interpretaciones de, por ejemplo, ‘We Will Rock You’ y ‘We are the Champions’ son impresionantes. El legado de Queen, revivido por el grupo que más se aproxima a lo que fue y significó la gran leyenda.