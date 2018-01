Green Covers arranca su gira 2018 y una de sus primeras paradas será Albacete. Tras la exitosa gira 16/17 con el doble tributo a Muse y Coldplay, los valencianos regresan al escenario de la sala ClanDestino con el tándem de espectáculos homenaje a las 2 bandas británicas. La cita será el sábado 20 de enero y las entradas anticipadas ya están a la venta.

Green Covers se forma en 2014 por músicos y técnicos muy experimentados en la escena musical, para realizar un tributo a una de sus bandas favoritas, Muse. Debido a la complejidad del mismo, se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para crear una experiencia audiovisual totalmente fiel a la realidad, reforzada si cabe por el increíble parecido de Santi Coma, cantante y frontman de la banda, a Matthew Bellamy de Muse.

Para llevar a cabo este espectáculo se han utilizado las últimas tecnologías en cuanto a imagen y sonido, utilizando en directo los mismos efectos de sonido y programaciones electrónicas que Muse, así como la proyección de imágenes sugerentes que envuelven todo el show en un halo de realidad. Starlight, Plug In Baby o Knights of Cydonia (así como sus últimos éxitos) son algunos de los temas incluidos en un concierto lleno de sorpresas y guiños que hará disfrutar a todos los Musers.

Pero eso no es todo… para la ocasión, Green Covers ofrecerá también su espectáculo tributo a Coldplay. El cuarteto liderado por Chris Martin se ha convertido con el paso del tiempo y por méritos propios en una banda de culto, que acumula millones de seguidores alrededor de todo el mundo. Temas como “In My Place” o “Speed Of Sound”, que ya son sin duda alguna himnos, resonarán el próximo 20 de enero en la sala ClanDestino de Albacete acompañados de un cuidado espectáculo de proyecciones.