Como portavoz del Grupo Municipal de la formación naranja, Carmen Picazo ha subrayado las dos herramientas con las que han ido construyendo su trabajo en esta etapa en su labor de la que ha calificado como “oposición útil”, el trabajo y el sentido común.

Una utilidad como oposición que Picazo ha considerado que hubiera sido mayor como “llave del Ayuntamiento que eran” si su formación no hubiera perdido uno de los cuatro concejales que logró con el voto de los albaceteños en las Municipales de 2015.

Ciudadanos solicita “más agilidad” a la hora de ejecutar las iniciativas aprobadas por el Pleno

A lo largo de estos casi 24 meses de legislatura, Ciudadanos ha presentado 42 mociones siendo el 90% aprobadas; de éstas, el 72% de las medidas está ejecutado (exactamente, un 28%) o en trámite de hacerlo, si bien Picazo ha aprovechado para demandar “más agilidad” por parte del Equipo de Gobierno a la hora de desarrollar estas iniciativas, acortando plazos y trámites en cuestiones importantes que están afectando también a los “contratos municipales que, en muchos casos, se acaban prorrogando tácitamente”.

A más de un millón de euros asciende el importe de las enmiendas que Ciudadanos hizo a los Presupuestos Municipales, abarcando cuestiones diversas: “Desde el aumento en la partida de inversiones para mejorar la infraestructura en los colegios y las instalaciones deportivas municipales, hasta un buen número de actuaciones con el objetivo de incentivar y dinamizar el sector empresarial e industrial de Albacete”, ha explicado.

Carmen Picazo

Ciudadanos pide al Equipo de Gobierno otra actitud de cara a las mociones que se aprueban con la mayoría del Pleno pero que, al no contar con el voto favorable del PP, no se ejecutan

Desarrollando las más destacadas de esas 42 mociones presentadas, Carmen Picazo ha puesto en valor la forma en la que las ha lanzado su Grupo Municipal, siempre partiendo del estudio de cada tema y del diálogo de los profesionales y colectivos a los que afecta.

Tal y como han hecho en múltiples ocasiones desde el resto de Grupos de la oposición, también desde Ciudadanos piden otro tipo de actitud en el Equipo de Gobierno en torno a aquellas mociones que aun contando con la aprobación de la mayoría democrática del Pleno, no salen adelante porque el Partido Popular no las vota a favor: “Consideramos que es poco democrático porque no se está respetando la mayoría del Pleno, pero nosotros vamos a seguir ahondando en el diálogo y el consenso en torno a ese tipo de cuestiones para intentar sacarlas adelante”, ha señalado la portavoz de Ciudadanos.

Especial hincapié ha hecho Picazo a la propuesta que ofreció Ciudadanos en torno al impuesto de Plusvalía aportando mecanismos para que, tal y como después también ha ratificado el Constitucional, no tengan que pagarlo quienes no se lucran con la venta de un inmueble, una sugerencia factible y totalmente documentada que critica que el Equipo de Gobierno no tenga en cuenta, optando por seguir cobrando todavía una plusvalía que, ha insistido, es “inconstitucional”.

Incidiendo también en el nivel de consenso alcanzado entre los Grupos Municipales en torno a múltiples temas importantes para la ciudad (como el voto unánime en defensa del agua, el nuevo Reglamento de Feria y al futuro proyecto de transformación del centro de Albacete).

Ciudadanos, “ambicioso” de cara al proyecto de transformación del centro urbano de Albacete

Presente junto a Carmen Picazo y Francis Rubio en esta desayuno informativo compartido con la prensa para hacer balance de este primera mitad de legislatura, precisamente el concejal Arturo Gotor ha señalado la postura que Ciudadanos defiende de cara a este último asunto, el del proyecto de transformación del centro urbano, con especial hincapié en conflictivo punto de Marqués de Molins.

Gotor ha subrayado que, aunque el cierre al tráfico de esa vía no era el objetivo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el cierre de Marqués de Molins (y del último tramo de Tesifonte Gallego) se llevará a cabo “antes o después”, y ha explicado que aunque ahora los comerciantes tienen en el arreglo y adecuación física de la calle su prioridad, muchos de ellos desean ese ‘centro comercial abierto’ del que tanto se ha hablado durante años.

No obstante, ha insistido en que el cierre al tráfico de esa calle debe ir precedido de estudios exhaustivos de diferentes cuestiones que afectan a la circulación y la movilidad en la ciudad, y ha asegurado que “en Ciudadanos sí estamos por cerrarla pero de una forma incluso más ambiciosa a la que proponen otros Partidos: abogaríamos hasta por hacer que no circulen por ella ni los autobuses (porque es posible)”.

Balance segundo año de legislatura de Ciudadanos en Albacete

Carmen Picazo avanza que C’s trabajará en el segundo tramo de legislatura como lo viene haciendo hasta ahora y teniendo como eje fundamental de acción “la bajada de impuestos”

Por delante, espera el segundo tramo de una legislatura para el que Ciudadanos tiene clara la forma en la que seguirá ejerciendo su papel de oposición:

“Vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora y a tener como eje fundamental de esa acción la bajada de impuestos: creemos que si hay un sobrante de dinero, debemos insistir en que se baje la presión fiscal a los ciudadanos” ha señalado Picazo, junto a esa necesidad de fomentar la “agilización de trámites y el cumplimiento de iniciativas”.

Además, ha insistido en que su formación trabajará también por ser “garantes de la transparencia y de una oposición responsable y útil para, dentro de dos años, estar preparados para gobernar en Albacete; si para que esas líneas fundamentales salgan adelante Ciudadanos tiene que alzar la voz, la alzará”, ha concluido.