El PSOE exige a Javier Cuenca que el remanente de inversiones que queda sin ejecutar de 2016, 2.550.570 euros, se ejecute sin más dilación y, obviamente, para el mismo fin que se consignó, “para que nuestro alcalde no tenga la tentación de asignarlo a otras partidas, que nada tienen que ver con aquellas a las que se destinó este dinero, cuando los presupuestos fueron aprobados por el Ayuntamiento en Pleno”, argumentó Marisa Sánchez.

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Marisa Sánchez, lamentó que, una vez concluido el ejercicio presupuestario de 2016, Javier Cuenca y su Equipo de Gobierno solo hayan sido capaces de ejecutar un 62% del capítulo de inversiones. Es decir, del total presupuestado en este ámbito, 6.743.000 euros, restan por ejecutar 2.550.570 euros.

“Los Presupuestos de 2016 representan el compromiso del Ayuntamiento para trabajar por el interés general de Albacete. Esto no lo dije yo, lleva la firma de nuestro alcalde y lo pronunció el 22 de diciembre de 2015, tras aprobarse en Pleno los Presupuestos del pasado año”, rememoró la edil socialista, valorando que, “a tenor del grado de ejecución del capítulo de inversiones, que contemplaba una cuantía importante, 6.743.000 euros, el compromiso de nuestro alcalde con el interés general de Albacete es escaso, nimio, si me apuran incluso irresponsable.”

De hecho, prosiguió, “hay partidas inmaculadas, en las que con el año consumido, todo un año, no se ha ejecutado ni un solo euro” y, curiosamente, precisó, se corresponden con propuestas de los partidos en la oposición que, canalizadas a través de una moción, contaban con el respaldo mayoritario del Pleno.

Partidas, puntualizó, “como la asignada para la apertura de los Depósitos del Agua de la Fiesta del Árbol, que contempla una dotación de 350.000 euros, para rehabilitar los daños que ha sufrido esta infraestructura fruto del vandalismo, porque el PP se ha desentendido de ella durante cinco años. Pues no se ha ejecutado ni un solo euro, y este no es un caso aislado, pues ni un solo euro se ha invertido para lo que estaba previsto, en este caso, la reapertura de los antiguos refugios antiaéreos del Altozano, que cuenta con una partida específica de 150.000 euros, que también están íntegros, sin tocar, y que hay que gastar para acondicionar una infraestructura que también se deterioró porque la cerró y se olvidó de ella el PP”.

Esta situación, incidió la viceportavoz municipal del PSOE, se repite una y otra vez, “¿Quién cerró las cocinas municipales? El PP, ¿Cuánto cuesta reabrirlas? 36.000 euros. ¿Cuánto ha ejecutado nuestro alcalde en doce meses? Cero. Como cero se ha ejecutado de la partida de peatonalización del Centro, que tiene impolutos sus 300.000 euros y no ha corrido mejor suerte la de mejora y acondicionamiento del carril-bici, con un valor total de otros 100.000 euros, o la consignación para la conservación del patrimonio de la ciudad, con 10.000 euros más”.

Algo más de suerte, ironizó Marisa Sánchez, “han tenido otras partidas, porque se han ejecutado mínimamente, aunque en cantidades tan nimias que casi rozan el ridículo, como los 37.000 euros que faltan sin ejecutar del Plan contra la violencia machista o la revitalización de los mercados de la ciudad, de la que solo se han ejecutado 10.331 euros del total de 120.000 euros previstos”.

El estilo Javier Cuenca, posponer con la esperanza de no tener que hacer nada

Incluso partidas tan importantes, por su cuantía, aseveró, “como la de pavimentación y arreglo de calles, de la que de los 700.000 euros con los que contaba, quedan sin destinarse a su fin 469.000 euros. Una cantidad que constituye un insulto para todos esos vecinos que se ponen en contacto con este Ayuntamiento solicitando el arreglo y acondicionamiento de numerosas vías de esta ciudad. Que no se hace, no porque no haya dinero, que lo hay, más de la mitad del presupuesto para este fin sin tocar, lo que no hay es voluntad, ya no política, sino voluntad de hacer algo. Aquí lo que se estila, el estilo Javier Cuenca es el de posponer, dejar para mejor ocasión lo que hay que hacer, con la esperanza, supongo, de no tener que hacerlo nunca. Una actitud que en nuestro diccionario se define con un palabra que sintetiza muy bien la administración Cuenca, procastinar”.

“Para aquellos que piensen que si no se realizan estas inversiones mejor, porque así no gastamos, mejor. Error, por muchos motivos. El primero, porque estamos hablando del capítulo de inversiones, que son actuaciones que o bien contribuyen a mejorar las oportunidades de nuestra ciudad o responden a necesidades de los ciudadanos y sus expectativas. El segundo, es que este dinero, una vez consignado en los presupuestos como inversiones, que además, se hicieron con cargo a préstamos bancarios, a través de dos operaciones de crédito con el Banco Santander y Globalcaja por una valor de 7.528.000 euros, solo se puede destinar a inversiones, ni a amortizar deuda ni a financiar gasto corriente”, explicó Marisa Sánchez.

La desidia de Javier Cuenca tiene precio: 90.768 euros anuales en intereses

Asimismo, subrayó, “si no se gasta este dinero, además de desidia por parte de Javier Cuenca, denota irresponsabilidad, porque este dinero que hemos pedido a los bancos, cada año, nos cuesta 90.768 euros en intereses. En nada, solo por haberlo pedido, aunque no lo hayamos gastado”.

90.768 euros, expuso Marisa Sánchez, es el presupuesto que cada año el Ayuntamiento destina a financiar las Escuelas de Verano y los Comedores Escolares. Esta cantidad también supera con creces lo que cada año se gasta el ayuntamiento en actos culturales en la pedanías de Albacete y es prácticamente la misma que se consignó para mejorar y ampliar el carril bici o desarrollar el Plan de Movilidad. E incluso, dobla lo presupuestado para combatir una profunda lacra social como es la violencia machista.

Por ello, concluyó la concejala del PSOE, el Grupo Municipal Socialista exige a Javier Cuenca que el remanente de inversiones que queda sin ejecutar de 2016, 2.550.570 euros, se ejecute sin más dilación y, obviamente, para el mismo fin que se consignó, “no vaya y nuestro alcalde tenga la tentación de asignarlo a otras partidas, que nada tienen que ver con aquellas a las que se destinó este dinero, cuando los presupuestos fueron aprobados por el Ayuntamiento en Pleno”, argumentó Marisa Sánchez.