El Grupo Popular, por medio de la concejal Cristina García, ha valorado la presentación en el último Pleno local de la moción en la que ha pedido que se implante un aula TEA en la localidad.

Cristina García se ha lamentado del debate que se organizó en el pleno por el resto de los grupos políticos, que “aunque votaron a favor de la moción y de lo que supone para esas personas con capacidades diferentes y para sus familiares, no dudaron en echar por tierra el trabajo del PP, abanderándose ellos de todo lo social y dedicándonos calificativos despectivos que no son formas ni argumentos de un político, y además supone una falta de respeto a los más de 6.500 votantes del PP, por eso pido respeto y educación para las personas del PP”.

La edil popular ha dicho que “si el equipo de gobierno socialista es tan defensor de lo social, no sabemos cuál es la razón para no traer a Pleno este recurso tan importante, y parece ser que lo que les ha molestado es no haber hecho ellos esta solicitud, y por ello utilizan el menosprecio e intentan quitarnos nuestro derecho como personas y como partido a reivindicar lo que es necesario y positivo para los ciudadanos de nuestra localidad”.

Ha incidido García en que “desde el PP seguiremos luchando siempre a favor de las cosas que sean buenas para la localidad y necesarias para sus ciudadanos”. Ha lamentado que el PSOE votara en contra de la urgencia de la moción, aunque la propuesta al final se aprobó en el Pleno, y es que “parece ser que la visibilidad y la concienciación sólo existe cuando ellos la proponen”.

Cristina García ha transmitido las dudas que le han surgido en el debate, pues el concejal de IU dijo que las gestiones estaban muy avanzadas y se traería a Villarrobledo para el año que viene, pero por otro lado el alcalde socialista Alberto González dijo que había sido rechazada por el claustro de un colegio.

“Entre unos y otros, -ha dicho Cristina García- la controversia fue la nota dominante, unos diciendo que el recurso vendría el curso que viene, y otros no lo tenían tan claro”.

Por todo ello, la edil popular ha dicho que “Alberto González intentó convencernos de que este recurso no era tan bueno como parece, en previsión de lo que pudiera pasar”.

El PP ha dicho no tener claro “si están dispuestos a traer el aula TEA, o es que de verdad el alcalde socialista no conoce este recurso, ya que desde que se ha puesto el traje tiene muy abandonada a la comunidad educativa y sus conocimientos se están quedando obsoletos; por todo ello, nos extrañó mucho que alardeara de saber tanto sobre este recurso, y sin embargo, ni siquiera mencionó el borrador del nuevo decreto que regula el recurso TEA”.

Ha informado la edil popular que en diferentes comunidades autónomas está implantado este recurso, con excelentes resultados para las personas con capacidades diferentes y para sus familias. Cristina García ha insistido en que “las familias quieren este recurso, que Villarrobledo ya cuenta con cinco dictámenes y estos niños lo necesitan”.

Le han pedido a Alberto González que se ponga a trabajar para traer este recurso a la localidad, porque las familias lo quieren, los niños lo necesitan “y usted como abanderado de lo social y lo educativo deber luchar por traer este recurso”.

El PP le ha pedido a Alberto González que se deje de festivales y concentraciones moteras, que se ponga a trabajar por los intereses de Villarrobledo y de sus familias y “que se dé una vuelta por los colegios, por el pueblo, que hable con sus antiguos compañeros, con los ciudadanos, a ver si de esta forma aumenta su popularidad, que ahora mismo es pésima; así mismo, le recuerdo el dicho popular qué malo es conocerse, ya que al alcalde socialista lo conoce mucha gente y muy bien”.

La edil popular se ha alegrado de que el alcalde les haya hecho caso a sus consejos y se haya dado cuenta que debe ser un alcalde para todos; en este sentido el PP seguirá aconsejándole al igual que lo hace su instructor Pedro Antonio Ruiz Santos, “que parece que le ha dado un tirón de orejas”.

Ha terminado diciéndole al alcalde socialista que desde el PP seguirán de forma incansable fiscalizando al equipo de gobierno y seguiremos luchando por los intereses de los ciudadanos de Villarrobledo, “por ello seguiremos trabajando concretamente para que este recurso venga a nuestra localidad porque es bueno y las familias lo solicitan”.