La concejal popular Amalia Gutiérrez ha denunciado lo que ha llamado “la mayor vergüenza de la historia del Ayuntamiento de Villarrobledo, provocada por la incompetencia y por la falta de trabajo del alcalde socialista Alberto González”.

En esta comparecencia pública, el PP ha pedido “de manera rotunda la dimisión de Alberto González por haber ocasionado la pérdida de cinco millones de euros para nuestra localidad, procedentes de Fondos Europeos, dentro del Proyecto EDUSI”.

Amalia Gutiérrez ha informado que “ayer, día 7 de mayo, y por tercera vez consecutiva, se publicaba en el BOE la denegación de ayudas europeas para el Ayuntamiento de Villarrobledo, alegando que el motivo de la denegación es por no obtener suficiente puntuación, es decir, por suspender en el proyecto que presentaron desde el Ayuntamiento”.

Lamenta la edil popular que el Ayuntamiento de Villarrobledo haya sido el único de toda Castilla-La Mancha que ha suspendido en el proyecto, “el único de la comunidad que no ha sido capaz de confeccionar y presentar un proyecto aceptable, lo que ha ocasionado la pérdida de esas ayudas europeas de cinco millones de euros”.

Así mismo, ha citado ayuntamientos de la comunidad, similares a Villarrobledo, que sí han conseguido esas ayudas, como Tomelloso, Almansa, Hellín o Alcázar de San Juan, “ayuntamientos de todos los colores políticos, como queda demostrado en esta tercera convocatoria, que en Castilla-La Mancha han recibido la ayuda siete ayuntamientos, cinco del PSOE y dos del PP; todos, excepto nuestra localidad”.

“Por todo esto, -dice Amalia Gutiérrez- la excusa que da para justificar esta situación es que el Gobierno Central es del PP y el Ayuntamiento de Villarrobledo es del PSOE, lo cual es otra mentira y falsedad pues de seis ayuntamientos del PSOE, cinco han conseguido las ayudas y nuestra localidad, no”.

Todo esto lo ha achacado la edil popular a la incompetencia del alcalde socialista que “por su falta de trabajo ha perdido cinco millones de euros que hubiesen supuesto muchas mejoras para nuestra ciudad, además de la generación de muchos puestos de trabajo, algo que parece que le importa poco a Alberto González, pues solo utiliza a Villarrobledo para conseguir un sueldo de 4.600 euros al mes y para tener sus caprichos pagados, como la concentración motera”.

Desde el equipo de gobierno socialista se han realizado tres proyectos, y los tres se han suspendido, como nos ha dicho Amalia Gutiérrez, “en ninguno ha sido capaz de obtener la puntuación mínima exigida, e incluso el proyecto presentado por el alcalde socialista no ha quedado ni en la reserva”.

Rotundamente, ha dicho Amalia Gutiérrez “estamos antes el peor alcalde de la historia de nuestra localidad, un alcalde que es incapaz de sacar adelante tres proyectos de forma consecutiva, que no es capaz de cumplir las condiciones generales exigidas en los proyectos”.

Nos ha informado la concejal popular que “desde el PP le ofrecimos ayuda para confeccionar los proyectos y el alcalde no la aceptó; y el resultado ha sido la pérdida de esas ayudas que hubieran supuesto muchas mejoras para Villarrobledo, mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos y para la creación de empleo”.

Para terminar, ha recordado Amalia Gutiérrez la máxima del alcalde socialista que es “lo importante es que parezca que hacemos cosas, aunque no se haga nada; pero eso no funciona, si no se trabaja, no hay resultados, y el tiempo ha puesto al alcalde socialista en su lugar, en tres años, tres proyectos suspensos que suponen una gran pérdida para la localidad y una demostración de la incapacidad de Alberto González”.