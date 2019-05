El PP de Villarrobledo, ha emitido una nota de prensa, en la que la concejal popular y componente de la lista para las próximas elecciones municipales, Amalia Gutiérrez, ha denunciado que “hasta el último momento de la legislatura, el alcalde está mintiendo y engañando a los ciudadanos”.

Ha informado que “desde el gobierno socialista local han salido a los medios de comunicación anunciando la puesta en marcha del Plan de empleo de zonas rurales y deprimidas; y esto nos da lugar a afirmar que el alcalde socialista nos miente y nos engaña por dos razones, la primera porque el ayuntamiento aún no ha recibido la Resolución aprobatoria por parte del Ministerio, ya que se trata de ayudas estatales, y el alcalde solo lo anuncia porque estamos a dos días de elecciones, aunque no puede hacer ningún contrato, y está creando falsas expectativas; y el segundo engaño es que el alcalde tiene en la actualidad una deuda importante con Hacienda, de cientos de miles de euros, y al no estar al corriente de pago en sus obligaciones, no podrá recibir ninguna ayuda para realizar esos contratos”.

Amalia Gutiérrez ha dicho que el alcalde socialista está poniendo en riesgo casi 400.000 € en ayudas para el empleo, para la contratación de 84 personas, al no estar al corriente de pago de impuestos con Hacienda, y “el alcalde, aun conociendo que se encuentra en esta situación, ha salido nuevamente a engañar a los ciudadanos, jugando con las expectativas de los desempleados, y eso, solo para beneficiarse electoralmente”.

Gutiérrez ha calificado la situación de vergonzante y de reflejar la mala situación económica y financiera del ayuntamiento, “estamos en mayo, y ya debería estar ingresado el IRPF, las retenciones de los trabajadores, de las últimas cuatro mensualidades, pero la realidad es que solo ha pagado enero, dejando impagadas las de febrero, marzo y abril”.

“Desde el PP, lamentamos que esta situación se esté dando a principios de año, teniendo en cuenta que se trajo por adelantado todos los impuestos del año y aun así, no ha tenido capacidad para pagar a Hacienda desde el segundo mes del año”, informa la concejal popular.

Para Gutiérrez, “el alcalde ha querido llegar a elecciones ocultando la ruina económica del ayuntamiento, habiendo gastado a fecha de hoy, todos los impuestos del año, pero a dos días de las elecciones ha saltado la información que nos deja clara la incapacidad del alcalde, poniendo en riesgo 84 puestos de trabajo y casi 400.000 € de ayudas procedentes del Estado”.

“El alcalde ha intentado ocultar la ruina económica a la que ha llevado al ayuntamiento, pero no lo ha conseguido; a dos días de las elecciones tiene que explicar a los ciudadanos en qué ha empleado el dinero de los impuestos de todo el año”, lamenta Amalia Gutiérrez.

Por todo esto, Gutiérrez ha dejado claro que “desde el PP adquirimos el firme compromiso de resolver esta situación con Hacienda a partir del domingo para no dar lugar a perder 400.000 € en ayudas y 84 contratos”.