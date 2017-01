Una vez más ha comparecido antes los medios la portavoz del Grupo Popular en el ayuntamiento de Villarrobledo para denunciar una nueva mentira del alcalde socialista de la localidad, en esta ocasión en materia de contribuciones e IBI.

Amalia Gutiérrez ha dicho que “el alcalde, nuevamente, en su afán de tapar y ocultar su incapacidad de gestión y falta de trabajo, ha vuelto a mentir a los ciudadanos y a sus socios de gobierno, a la vista de las declaraciones de estos respecto a esos temas”.

La portavoz popular ha rebatido las mentiras del alcalde socialista, empezando por desmentir lo que Alberto González dice, y es que la revisión catastral que se está realizando es porque la pidió el PP y concretamente Valentín Bueno, “lo cual es falso, ya que esa revisión es obligatoria por ley para todos los ayuntamientos como el de Villarrobledo, la hayan pedido o no; y esa ley dice que esta revisión era de obligado cumplimiento llevarla a cabo entre los años 2013 y 2016; y ayuntamientos como Hellín o Almansa no la solicitaron y los ciudadanos también están recibiendo la mismas cartas de liquidación por una revisión idéntica”.

Ha aclarado Gutiérrez que Villarrobledo solicitó esa revisión, a diferencia de Hellín o Almansa, porque “nuestra localidad estaba dentro de ayuntamientos con dificultades económicas y financieras y eso nos obligaba a hacer esa solicitud, lo cual sirve para recordarle al Sr. Íñiguez y al PSOE la situación al borde de la quiebra en que dejaron el ayuntamiento”.

El PP con Valentín Bueno, ha dicho Amalia Gutiérrez “en aras de la transparencia y en cumplimiento de la ley presentó el escrito de solicitud, que era obligado para ayuntamientos arruinados, en nuestro caso por la gestión del PSOE; y el resultado ha sido el mismo que en Almansa o en Hellín sin haber solicitado la revisión catastral”.

La concejal popular ha insistido en que cada vez que el alcalde socialista o su concejal de hacienda dicen que “si el PP no hubiera solicitado la revisión, no estarían llegando las cartas de liquidación”, están mintiendo.

Pero ha añadido que no solo miente con estas “afirmaciones”; Gutiérrez ha dicho, para que estén informados sus socios de gobierno y los ciudadanos, que “el alcalde miente también cuando dice que él no puede hacer nada, lo cual no es cierto, pues podría hacer lo que pedimos desde el PP, que es beneficiar a todo los ciudadanos aplicando una bajada de la contribución en un montante equivalente al 1.800.000 € que está recaudando con esta revisión obligatoria”.

Amalia Gutiérrez ha informado que esta revisión solo afecta a aquellas viviendas que no estaban actualizadas o dadas de alta correctamente, con lo cual cada propietario pagará por lo que realmente tiene; y desde el PP dicen que “lo coherente sería que de esa recaudación extraordinaria se beneficiaran todos los ciudadanos aplicando una bajada de la contribución, y eso es facultad del alcalde, tal y como pidió el PP”.

Todos estos hechos dejan claro, según el PP, que el alcalde socialista de Villarrobledo solo se dedica a mentir, a culpar a otros y a “utilizar ese dinero extra en sus fiestas y sus caprichos, como la concentración motera, restaurantes y publicidad”.

Ha resumido Gutiérrez diciendo que la revisión de incidencias era obligatoria por ley, se solicitara o no, y además con fecha límite de 2016.

Ha terminado la portavoz popular lamentando el lenguaje que utiliza el alcalde socialista, con expresiones como “puñalada trapera”, que no son propias de un alcalde, ni de un maestro de escuela, y desde el PP le piden que se modere, que se deje de provocaciones y se ponga de una vez a trabajar y deje de derrochar dinero público.