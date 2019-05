La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, Ana Hernán, ha lamentado, una vez más, la desastrosa gestión en materia sanitaria del PSOE y de Alberto González.

Para ello, se ha centrado en casos concretos que corresponden a ciudadanos de la localidad y en diferentes especialidades médicas.

El primer caso que ha denunciado corresponde a un paciente del servicio de geriatría, especialidad que ha estado más de un año sin especialista, “y ahora, de cara a elecciones, han contratado a uno para 45 días, lo que deja claro la forma de actuar mezquina y deleznable del PSOE, ellos que tanto alardean de defensores de los trabajadores y se abanderan de las políticas sociales”.

Por otra parte, Hernán ha querido denunciar públicamente, otra vez más, la falta de gestión y organización del PSOE en el Centro de salud de la localidad, “donde hemos podido ver, durante toda la legislatura, la falta de pediatras sin sustituir, las bajas de los médicos sin resolver, o la tardanza en sustituir a los que se han jubilado”.

“Es por todo esto, -según Hernán- que esa falta de gestión da lugar a hechos lamentables como lo que le ocurrió a un ciudadano que acudió con taquicardias al citado Centro de salud a las 13.40 horas; no hay médico, lo mandan a urgencias, que todavía no había comenzado y hasta las 14.20 horas no lo atienden, con lo cual el paciente estuvo con taquicardias y sin atender 40 minutos”.

La concejal popular ha dejado claro que tiene que haber una organización y un control para que no ocurran estos fallos “pues la falta de atención rápida puede conllevar consecuencias perjudiciales para los pacientes, y no puede ser que los ciudadanos sufran las consecuencias de la ineptitud en materia sanitaria del socialista Alberto González”.

Otro punto que ha tratado son las larguísimas listas de espera que hay en las distintas especialidades, como ocurre en medicina interna que hay que esperar más de ocho meses, en traumatología hay pacientes esperando dos años para una operación de cadera, once meses para endocrinología, o neumología y cardiología donde hay pacientes esperando desde junio de 2018.

Ha dado cuenta de informes médicos de varios ciudadanos que están esperando recibir rehabilitación y “aunque los médicos dicen que deben recibir asistencia urgente, además de poner en los informes prioridad preferente, siguen sin recibir rehabilitación, teniendo que acudir a urgencias constantemente por los dolores que tienen; y todo ello, gracias a la gestión del PSOE”.

Ha hablado también de un paciente que lleva más de 10 meses esperando para operarse de vesícula, y ha tenido que acudir a urgencias en varias ocasiones con dolores fuertes.

“Y después de toda la agonía que están sufriendo los ciudadanos –sigue insistiendo la concejal popular-, Alberto González y la teniente alcalde Rosario Herrera siguen sin dar la cara, igual que tampoco salen a los medios a desmentir todos los datos que he ido dando en diferentes ruedas de prensa, puesto que saben que todo eso es cierto”.

Ana Hernán le ha dicho a Alberto González que “no pierda tiempo elaborando programa electoral para este año, pues tiene el programa de 2015 en materia sanitaria sin cumplir, y eso que decía que era un programa realista, realizable, razonable y humano”.

Para finalizar la concejal popular ha dejado demostrado que Alberto González solo ha utilizado la sanidad para sacar rédito político, y “le vuelvo a recordar dónde han quedado las promesas que hizo, como el servicio a los neonatos, los seis pediatras que iba a traer, el servicio de diálisis que prometió, la segunda uvi móvil, el segundo centro de salud, o la resonancia magnética; todo esto deja claro que a Alberto González no le importa nuestro Hospital absolutamente nada”.