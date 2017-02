Ana Hernán, concejal popular, ha vuelto a los medios para hablar de la nueva reestructuración del equipo socialista de gobierno; y para ello ha recordado los cambios que ha ido realizando Alberto González en estos meses.

La concejal popular ha enumerado los cambios y las dimisiones acontecidas en el equipo de gobierno socialista, como fue la dimisión de Cristina Torres, la del secretario de Juventudes socialistas, el paso del concejal Juan Santos desde el grupo socialista al grupo no adscrito, o bien el cambio que hizo Alberto González, quitando a Dolores Sánchez de la concejalía de educación, dándosela en un momento determinado a Trinidad Moyano, para luego designar a Caridad Martínez como titular de la misma, desacreditando así, tanto personal como políticamente, a la concejal Dolores Sánchez; igual pasó con el concejal de personal, Germán Nieves, que fue sustituido por Juan Luis Íñiguez.

Es en este punto cuando la concejal popular Ana Hernán ha dicho que “después de cuatro meses de haber sido nombrado Juan Luis Íñiguez, no se ha convocado ninguna comisión por este concejal, no se ha realizado ninguna actividad y no se puede saber si es apto o no para este puesto; y es después de esos cuatro meses cuando Alberto González, alcalde socialista de Villarrobledo, vuelve a hacer un cambio, y es que se nombra a él mismo como presidente de la comisión de personal, siendo sustituido cuando sea necesario por la primer teniente alcalde”.

Desde el PP, han concluido que Alberto González, con estos cambios en un periodo tan breve de tiempo “deja claro que el alcalde socialista no confía en sus concejales, desacredita a sus compañeros socialistas; va improvisando sobre la marcha y haciendo experimentos, ya que nunca antes había sido el alcalde, presidente de la comisión de personal”.

Ha añadido que todos estos experimentos han llevado a que desde julio de 2016 no se haya realizado ninguna comisión de personal, siendo lo normal que se realice una vez al mes, “pues es un departamento muy importante, con muchos escritos pendientes, solicitudes que no están siendo atendidas; que no se haya convocado desde hace siete meses demuestra una parálisis absoluta, encontrándose en punto muerto, y solicito al PSOE que se convoque a la mayor brevedad posible una comisión para resolver todo lo que está en los cajones y se dé respuesta a todo lo que está pendiente”.