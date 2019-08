Los concejales de Igualdad y de Barrios y Pedanías del Ayuntamiento de Albacete , Manuel Martínez y Ana Albadalejo , respectivamente, han presentado este martes en rueda de prensa la última entrega de la colección de libros ‘La Historia no contada, mujeres pioneras’, que edita el Ayuntamiento de Albacete a través del Centro de la Mujer .

En esta ocasión, la publicación, que se corresponde con el ciclo de conferencias que acogió la ciudad durante el mes de octubre del pasado año, se centra en los casos de las mujeres que fueron procesadas por la Inquisición acusadas de brujería, el papel de la mujer en las industrias del cine y los videojuegos y el verdadero origen del 8 de marzo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El objetivo de esta colección, tal y como ha argumentado Manuel Martínez, es “rescatar del olvido las historias de mujeres que transformaron nuestras sociedades desde múltiples ámbitos, ciencias, deportes, política o cine, entre otros, y que fueron invisibilizadas por el machismo imperante”.

De hecho, ha incidido, “lo que no se ve, no existe, y hemos tenido ya demasiados años en los que había un empeño generalizado en no ver los avances de las mujeres, el talento de las mujeres y todo aquello que las mujeres han aportado a nuestro mundo. Es hora de hacer justicia”.

Tras subrayar el “excelente trabajo” de documentación, que desde el año 2003 realiza el equipo técnico del Centro de la Mujer, para que cada ciclo de estas conferencias quede recogido en un libro, Manuel Martínez ha informado que la publicación de este año se nutre de las conferencias que ofrecieron Francisco Arriero, doctor en Historia y profesor de la Universidad de Alcalá, sobre brujas y los procesos inquisitoriales; Susana Guerrero, doctora en filología hispánica y profesora en la Universidad de Málaga, que analizó el papel de la mujer en el cine; Isabel Cano, licenciada en bellas artes y miembro de la asociación de mujeres desarrolladoras de videojuegos FemDevs, que arrojó luz sobre las aportaciones de mujeres en la industria del videojuego; y, por último, Caridad Cano, licenciada en humanidades y autora del libro ‘8 de marzo, día internacional de la mujer’, que desveló el verdadero origen de esta fecha, como símbolo de la lucha por la igualdad.

Tal y como ha recordado Manuel Martínez, desde su nacimiento, “este ciclo de conferencias ha contado con ponentes destacadas como la compositora Anna Bofill Levi o la escritora Laura Freixas, que al igual que otras tantas mujeres y algunos hombres, se han dedicado a la encomiable tarea de rescatar del olvido a muchas mujeres que supusieron un impulso en el desarrollo de nuestra sociedad”.

De ahí que a través de la colección editada por el Ayuntamiento de Albacete sobre ‘La Historia no contada, mujeres pioneras’ se haga justica a arquitectas, compositoras, matemáticas, informáticas, primatólogas, filósofas, odontólogas, policías, filólogas, inventoras, historiadoras, creadoras de cómic, diosas, ilustradoras, astrónomas, periodistas, deportistas, monjas, escritoras o cineastas.

Esta publicación, que cuenta con una primera edición de 500 ejemplares, se distribuirá en todas las bibliotecas de la ciudad, colegios e institutos, centros de documentación, entre asociaciones que así lo soliciten y se encuentra a disposición de cualquier persona interesada en el Centro de la Mujer (C/ Cruz Norte, 2).

Este año, como novedad, ha subrayado Manuel Martínez, se va a enviar un ejemplar a todos los medios de comunicación, no solo de la ciudad, sino también de ámbito nacional, a las Universidades públicas en las que se imparten másteres oficiales de igualdad y a todos los barrios de la ciudad.

Aspecto este último, que la concejala de Barrios y Pedanías, Ana Albadalejo, ha valorado, pues “para cambiar la sociedad en la que vivimos es imprescindible cambiar el principio de la historia, porque solo así cambiaremos su final, un final en el que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad”.