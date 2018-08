Los albaceteños Whale Nado no son nuevos en la música, pero sí recientes, entre los tres miembros suman una veintena de grupos, son jóvenes, llevan más de diez años componiendo canciones, y en su estilo la calidad de las texturas sónicas son capaces de transportarnos a lugares infrecuentes pero familiares a nivel espiritual y humano. La emoción es una constante en su Lp. debut “The Original Wave and the Small Riot”, donde han tocado han sorprendido porque su directo es desgarrador, su lenguaje sonoro no deja indiferencia en el ambiente y han conseguir fidelizar algo tan difícil en la música como es trasladar la sensación del directo al disco, entre otras cosas, por la gran producción de Kix García y Victor Valera.

“The Original Wave and the Small Riot” cabalga con firmeza por los terrenos del postrock instrumental y la parte alternativa más rockera. La sutileza melódica y la máxima potencia se compactan de una manera magistral y natural en su contundencia, su expresión fluida y su capacidad para ser banda sonora.

Whale Nado

Son nueve canciones que flotan en mitad de un océano, que navegan entre ballenas, que son textura de pintor, como la de Pablo Alfaro en su trabajo de portada y contraportada o el ojo del fotógrafo, como el de Emilio Fernández en sus fotos promocionales al grupo, en definitiva, tras este trabajo se esconde el talento de muchas personas, culminado por El Hombre -music- en la edición del vinilo que verá la luz el próximo 4 de Septiembre, con firma de discos en Tres Bonobos, la tienda de moda sostenible y cultura underground de Albacete.