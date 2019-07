Es urgente modificar los patrones de creación de empleo promoviendo un modelo productivo más estable y sostenible, no tan dependiente de las campañas de turno

La secretaria provincial de Empleo y Formación de CCOO Albacete, Paqui Jiménez ha hecho una valoración sobre los datos del paro publicados esta mañana “el mes de junio suele ser un buen mes en cuanto a la creación de empleo. El paro baja en Albacete 829 personas, situando la cifra de paro registrada en 31.689 personas”.

“Albacete suma varios meses consecutivos con descensos del paro registrado, en todos los sectores y colectivos, fundamentalmente propiciado por la agricultura en unos casos, o la hostelería y comercio (como ocurre en este mes, con las campañas de verano y rebajas). Por tanto, la tendencia creciente no permite hablar de recuperación económica segura. El empleo que se crea está caracterizado por unas condiciones frágiles, sujeto a la estacionalidad de las diferentes campañas, excesiva rotación, alta temporalidad, siendo en muchos casos una fuente generadora de desigualdad y precariedad” ha dicho Jiménez.

“La afiliación a la Seguridad Social y la contratación son dos datos favorables en esta época del año. No obstante, insistimos en que la mejora de la contratación indefinida en un solo mes no dota de la estabilidad necesaria al sistema, pues además de no estar consolidada, sigue siendo muy baja con respecto al resto de contratos, ya que la temporalidad sigue siendo superior al 86%” ha valorado la responsable sindical.

“Insistimos en la urgencia de que los nuevos gobiernos que se conformen (municipales, regionales y nacional) fijen como prioritaria una política facilitadora de creación de empleo estable y de calidad” ha remarcado Jiménez.

Las cifras en Albacete: