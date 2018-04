El rodense Juan Ruiz Carrasco, licenciado en Derecho, será el mantenedor de la Gala Literaria de las Fiestas Patronales de La Roda de 2018. Semana grande que en el presente año se desarrollará del 28 de julio al 6 de agosto.

Así lo anunció en rueda de prensa la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de La Roda, Lucía del Olmo, quien estuvo acompañada por el protagonista de este encuentro con los medios de comunicación, Juan Ruiz.

La Gala Literaria tendrá lugar el miércoles 1 de agosto, en la pista municipal del parque Adolfo Suárez, a partir de las 22:30. Velada en la que se contará con la joven licenciada en Derecho Carmen María Collado García, en calidad de presentadora.

La concejala hizo una semblanza del joven mantenedor que ya en 2003 fue pregonero de las fiestas de La Roda y más tarde, en 2012, presentador de la Gala Literaria. Ahora, ya en calidad de mantenedor, confiesa ser una “gran responsabilidad” asumir dicha empresa, pues “con 23 años no me consideré digno de tal honor y ahora tampoco, puesto que el elenco de personas que ha pasado por el atril de mantenedor de la Gala Literaria es de un nivel cultural tan alto que pone el listón bastante complicado para hacer honor a las personas que me han precedido”. Para añadir a renglón seguido que “es un gran honor, por tratarse del cargo cultural de mayor responsabilidad que hay en La Roda” y a su vez tener la oportunidad de “hablar de lo que más me gusta que es mi pueblo y las letras” supone “un auténtico privilegio y espero estar a la altura”.

Dijo que en su intervención hará un homenaje a los mantenedores que le han precedido, a la literatura local y universal, especialmente a la literatura española… en un recorrido que apuntó desea compartir con el público con el fin de que “disfrute y, sobre todo, se lleve un grato recuerdo”. El mismo recuerdo que él conserva de intervenciones de mantenedores de la talla de José Hierro, Luis Herrero, Isabel Montejano… y rodenses como Ángel Aroca, Pedro Manuel Víllora, Antonio Morales y Federico Martínez, entre otros. Mantenedores de la localidad que “nos hicieron sentir orgullosos de ser rodenses, y nos demostraron que a veces no hace falta buscar el talento fuera de La Roda, porque el talento vive y está en La Roda”.

De igual manera, señaló que en una noche tan especial compartirá escenario con una amiga y compañera de universidad, Carmen María Collado, quien hará las veces de presentadora. Ambos, además de esa amistad “que ha perdurado y fortalecido a través de los años” les une las mismas inquietudes culturales, especialmente el amor por la literatura y las letras.