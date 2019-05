Juan Salmerón sumó un nuevo cinturón a su exitosa trayectoria en el Muay Thai el pasado sábado, derrotando por nocaut técnico al excampeón mundial Manuel Fernández. La noche soñada por el luchador de las Casas de Juan Núñez culminó con un combate dramático, con el que enloquecieron el millar de espectadores que abarrotaron el Auditorio Virgen del Rosario de la localidad albaceteña.

Desde el primer tañido de la campana, Salmerón presionó de manera incesante a Fernández, que dio tres kilogramos más que él en la báscula. Con su potente pegada, en el ecuador del primer round derribó al andaluz con un directo de derecha, que vaticinaba un desenlace rápido para el combate. Fernández demostró un gran pundonor, optando por cerrar al albaceteño, al que causó una hemorragia nasal. Cuando solo restaba un segundo para que concluyese el primer round, un golpeo perfecto con el codo por parte de Salmerón mandó derribó nuevamente al aspirante.

Con el público puesto en pie animando a su paisano, Salmerón conectó una volea de derecha en el segundo asalto que tumbó a Fernández, deteniendo la pelea el árbitro instantes después al volver a caer el andaluz. Con el rostro todavía ensangrentado por el duro combate realizado, Juan Salmerón no pudo contener las lágrimas sobre el ring, así como mostró sus respetos a su oponente. Con esta victoria, Salmerón se hizo con el título de España de Muay Thai del peso wélter, homologado por el Consejo Superior de Deportes, el cual en un gesto de deportividad, le fue entregado por parte del propio Manuel Fernández. Con las notas de We Are The Champions de fondo, Salmerón declaró a las cámaras de MARCA, las cuales cubrieron el evento, que había cumplido su objetivo de ganar el título delante de su público.

La espectacular actuación del luchador de las Casas de Juan Núñez ha tenido una gran repercusión en el panorama nacional, donde ya ha sido proclamado por los medios como el mejor peleador de Muay Thai en la actualidad, y a nivel internacional, recibiendo su equipo importantes ofertas para pelear en Tailandia. Salmerón sale especialmente reforzado de este combate, derrotando a un rival de primera fila mundial. NAK Associated y Fight Club Albacete, promotoras de la velada, confirmaron su interés en traer más títulos a tierras albaceteñas, tras colgar el cartel de no hay entradas el pasado sábado.

En el resto de combates de la velada, destacaron en boxeo las victorias de los albaceteños Jordi Martínez y Álex Muñoz, así como en Muay Thai de Francisco Yimi y Daniel Priscariu.

Juan Salmerón. Foto: José Peñuela.

