18 de Octubre de 2018 - El concejal responsable del área de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Albacete, Julián Garijo ha informado en la mañana de hoy de los distintos asuntos que se tratarán en la próxima comisión de Patrimonio, Interior, Contratación y Obras Públicas que se celebrarán mañana viernes en el consistorio y en el que destacan los siguientes.

Pliegos de condiciones para licitar las obras de remodelación de la calle Blasco Ibañez.

Julián Garijo ha informado que para esta actuación se ha previsto un presupuesto inicial de licitación de 620.000 euros, y de este pliego se pueden destacar como condiciones especiales de ejecución la justificación del pago a subcontratistas y proveedores y la contratación de dos personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral como mayores de 45 años o discapacitados, entre otros.

En cuanto a la obra en sí, el concejal ha informado que se ampliarán los espacios peatonales para mejorar la movilidad a pie tras elegirse en el consejo social y de sostenibilidad como un itinerario peatonal de unión de la zona del ensanche (Fátima y Franciscanos) con el centro, ya que se actuará en los 570 metros de c/ Blasco Ibañez, desde la c/ Hermanos Jiménez a la c/ Caba. Se plantea la disposición de una sección transversal de rasante única, sin desnivel entre los espacios destinados al peatón y al tráfico rodado, mejorando de este modo notablemente la accesibilidad en general y especialmente para las personas con movilidad reducida.

La tipología es similar a las últimas actuaciones, sustituyendo terrazo por adoquín con tratamiento descontaminante, colocando bolardos de protección para los peatones, reasfaltando con un asfalto especial que reduce el ruido de la rodadura de vehículos y convirtiendo los pasos de peatones con las calles transversales en unos de tipo elevado. También se instalaran dos nuevas marquesinas en las paradas de autobús, se renovarán las instalaciones de alumbrado público, canalización semafórica, saneamiento y abastecimiento de agua potable, y señalización. Además, en el primer tramo (desde c/ Caba hasta c/ Pedro Martinez Gutierrez) se colocará arbolado que actualmente no existe y las farolas de más de 6 metros existentes en este tramo, se sustituirán por otras de columnas bajas, de 3 metros para mantener la uniformidad con el resto de la calle, donde actualmente son ya de este tipo.

Pliegos de condiciones para licitar el proyecto de construcción del csc de cañicas-imaginalia .

De este asunto el concejal ha destacado que la edificación que se desarrolle con los proyectos objeto de este contrato tendrá como máximo un presupuesto base de licitación de las obras, que deberá ser tenido en cuenta en la redacción del proyecto, de 750.000 euros iva incluido. Con la documentación que forma parte de esta licitación se incluye un estudio geotécnico ya realizado desde el Ayuntamiento y un anteproyecto del edificio redactado por los técnicos municipales donde se desarrolla un programa de necesidades acordado con otros servicios del Ayuntamiento como acción social o bibliotecas y con la propia asociación de vecinos del barrio.

Este programa consiste en la construcción en un solar de 1.430 m2 un edificio en planta baja con una superficie de cerca de 900 m2 donde se incluirán las siguientes dependencias: 3 aulas de 50 m2 y una cuarta de 80 m2, con la posibilidad de unirlas para actos de gran afluencia de público creando una única sala de 230 m2, una ludoteca y una bebeteca de 58 m2 cada una, una biblioteca de 104 m2, distintos almacenes, zonas de administración, zonas comunes, de instalaciones y aseos.

Además, ha continuado el edil, se dotará al edificio de dos accesos, por la calle Municipio de Molinicos y por el Parque de los Cuentos, para favorecer la entrada desde dos zonas del barrio y para integrar los usos socioculturales que se produzcan en el edificio con la zona verde como complemento y extensión del mismo . L a instalación de climatización se realizará mediante bombas de calor y geotermia y la instalación de iluminación se realizará con iluminación de tecnología led e incorporará sistemas de regulación de la potencia y elementos de encendido y apagado mediante detectores de presencia y control de la iluminación.

Aprobación del proyecto básico y de ejecución para adecuación del antiguo colegio primo de rivera para archivo municipal

En este punto Julián Garijo ha señalado que se propondrá en la comisión informativa la aprobación formal del proyecto, que contará con una superficie útil de 985 metros cuadrados, y la inversión del ayuntamiento en esta obra será inicialmente de 506.000 euros. Se ha previsto contar con más de 476 metros cuadrados para depósito en distintos compartimentos, y contará con una sala de clasificación, un vestíbulo, una sala de consulta y biblioteca auxiliar, despachos y una sala polivalente

Por último, Garijo ha destacado dos asuntos tramitados desde la Gerencia de Urbanismo a través de Urvial, como son la aprobación de expediente de compra de 19 viviendas para realojos , cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEER 2014-2020 Plurirregional de España, donde la intención del Ayuntamiento es la de comprar 19 viviendas, actuación que forma parte del programa Edusi, en su línea de rehabilitación urbana y dentro del bloque de inclusión social.

Y por último ha destacado la aprobación de los pliegos para licitar las obras de demolición de los portales 3 y 4 de la plaza Tomás Navarro Tomás del barrio de La Milagrosa , en dos fases precedentes se demolieron 80 viviendas, para continuar con la ampliación de la calle San Pedro en el barrio de La Milagrosa demoliendo otras 28 viviendas (14 correspondientes al portal 3 y otras 14 correspondientes al portal 4) de la Plaza Tomás Navarro Tomás. Todas estas actuaciones buscan conectar el paseo de la cuba con el sector 10 y la salida de la carretera de valencia, ampliando la calle San Pedro e integrando más el barrio de La Milagrosa a la ciudad.