La Casa del Pueblo de Albacete se ha llenado en la tarde de este primero de marzo para, bajo el lema #ahorapensionesdignas, celebrar de la mano de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, una Asamblea Abierta en la que compartir (con todo aquel que ha querido acudir) reflexiones y propuestas socialistas con el sistema público de pensiones de nuestro país como gran tema de fondo.

Y es que éste que está haciendo salir a la calle estos días a miles de pensionistas en toda España es, como ha subrayado el secretario general provincial de los socialistas en Albacete, Santiago Cabañero, “un problema real que preocupa a los ciudadanos y que hay que abordar”

“Las pensiones son un derecho, como es la Sanidad, como es la Educación… es un pilar básico del Estado Social, y estos que tanto defienden la Constitución y que hacen ese ‘patriotismo chico’, lo primero que deberían respetar es el artículo 1 de la Constitución que dice que España es un Estado Social; por tanto, si España no garantiza el sistema de pensiones, España dejará de ser un Estado Social”, ha señalado el líder provincial de los socialistas.

Adriana Lastra: “Lo que ha hecho el PP con la reforma laboral (que vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno) es hacer que los empleos sean precarios, que los salarios sean menores y que, por tanto, también sean menores las cotizaciones”

La vicesecretaria general del PSOE ha analizado la situación a partir de las decisiones tomadas por el Gobierno del Partido Popular que, por un lado, “ha liquidado el Fondo de Reserva de las Pensiones que Zapatero dejó con más de 67.000 millones de euros disponibles” y, por otro, “reformaba el sistema público de pensiones rompiendo el Pacto de Toledo” mediante dos variables cuyos resultados ha explicado que son lesivos para los y las pensionistas: el ‘índice de revalorización’ (del 0’25%, muy por debajo de la subida del IPC) y el ‘factor de sostenibilidad’ (que comenzará a aplicarse el año que viene) “penalizando el que nuestros mayores vivan más”.

“El índice de revalorización ha empobrecido entre un 15% y un 20% a nuestros mayores; y el factor de sostenibilidad estimamos que hará que, dentro de veinte años, los mayores seamos entre un 30% y un 40% más pobres que los mayores de hoy”, ha concretado.

Una realidad a la que hay que añadir otras y que, en conjunto, dan como resultado que, con estas actuaciones desde el Gobierno, el sistema público de pensiones no sea sostenible:

“Si sumamos, además, la reforma laboral, lo que tenemos es un problema de financiación de nuestro sistema público de pensiones porque lo que ha hecho el PP con esa reforma laboral (que vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno) es hacer que los empleos sean precarios, que los salarios sean menores y que, por tanto, también sean menores las cotizaciones; pero a eso le unimos, también, que con los fondos de la Seguridad Social se están pagando ‘regalos’ a las empresas en forma de exenciones y bonificaciones a los empresarios que salen de los recursos de la Seguridad Social (de los que, además, ha de pagarse la propia estructura de ésta, que debería ser a cargo de los Presupuestos Generales del Estado…); por eso se genera el déficit estructural del sistema público de pensiones”, ha relatado.

Adriana Lastra: “La labor de un país y de un Estado es crear riqueza y redistribuirla, y eso es lo que no está haciendo el Gobierno del PP”

Adriana Lastra ha recordado que “España destina a pagar las pensiones de nuestros mayores menos del 11% del PIB” (frente al 15% que destinan otros países europeos con menos población pensionista).

Ingresar fondos a la Seguridad Social (siguiendo modelos puestos en marcha con éxito en otros países europeos) es lo que plantea el Partido Socialista para hacer sostenible el sistema de pensiones con propuestas como la creación de un impuesto sobre las grandes transacciones financieras y de un impuesto a la banca.

“Nosotros proponemos también tanto el impuesto a las transacciones financieras como el impuesto a la banca, porque cuando la banca de este país tuvo la gran quiebra, los trabajadores y trabajadoras de este país a través de sus impuestos les inyectaron 77.000 millones de euros; y va siendo hora de que, de manera solidaria, los bancos de este país empiecen a devolverlo… Con esos dos impuestos (que serían al año unos 1.600-1.800 millones de euros), ya podría subirse el IPC a las pensiones”, ha señalado la número dos del PSOE.

Otras de las medidas que propone el PSOE son “sacar de los fondos de la Seguridad Social aquellas cosas que no son de la Seguridad Social” (como las bonificaciones y exenciones a las empresas y el coste de la propia estructura de la Seguridad Social) y, sobre todo, “derogar la reforma laboral, haciendo así que suban los salarios y, por ende, las cotizaciones que acaben con la desigualdad creciente que hay en este país (el tercero de Europa por la cola en el índice de desigualdad, sólo superado por Rumanía y Grecia)”.

“La labor de un país y de un Estado es crear riqueza y redistribuirla, y eso es lo que no está haciendo el Gobierno del PP, y tiene que hacerlo, y si España crece, los salarios de los trabajadores tienen que crecer; y si crecen los salarios de los trabajadores, crecerán también las cotizaciones y así se inyectan recursos a la Seguridad Social; y, además, tiene que empezar a trabajar bien la Inspección de Trabajo, porque actualmente en nuestro país hay 9 millones de horas extra que no se cotizan y que no se pagan (y que, además, suponen que hay 240.000 personas que han dejado de trabajar porque otros trabajan gratis porque hay explotadores que explotan a los trabajadores en este país en pleno siglo XXI), eso es lo que está pasando”, ha subrayado.

Adriana Lastra: “Habrá que preguntarse alguna vez quiénes son los grandes dueños de esos grandes medios de comunicación y ahí encontraremos la respuesta sobre por qué se critican las medidas del Partido Socialista para salvar el sistema público de pensiones”

Lastra ha recordado que el PSOE lleva dos años luchando por el sistema público de pensiones que, ha asegurado, es la ‘criatura’ del partido porque fue el socialismo el que lo hizo nacer en España: en los últimos seis meses, han llevado al Congreso 24 iniciativas sobre pensiones (triplicando al resto de Grupos Parlamentarios juntos). Medidas que, ha resaltado, han sufrido el ataque de los grandes medios de comunicación del país:

“Mientras otros llevaban impresoras o camisetas reivindicativas o se dedicaban a insultarse en el Congreso, nosotros hablábamos de pensiones y, por cierto, nos criticaban (y mucho), y nos criticaban también los grandes medios de comunicación de este país; por cierto, sobre esto, no sé si habréis oído decir aquello de ‘quien paga, manda…’, pues habrá que preguntarse alguna vez quiénes son los grandes dueños de esos grandes medios de comunicación y ahí encontraremos la respuesta sobre por qué se critican las medidas del Partido Socialista para salvar el sistema público de pensiones”, ha denunciado.

Dejando claro el mensaje de que “la derecha no puede meternos miedo (ni a los mayores ni a los jóvenes) al hablar de pensiones”, Lastra ha concluido asegurando que el sistema estará garantizado, recordando que “los derechos hay que defenderlos todos los días” y que “las pensiones son un derecho que sólo necesita una cosa para estar asegurado: sacar a la derecha del Gobierno”.

