Este viernes, 3 de febrero, a partir de las 22:30, la banda de pop rock The Lovercovers actuará en el bar WHO’S TOMMY (zona CAMPUS). La banda ofrecerá un repaso por algunos de los temas más representativos del pop internacional y nacional. Dentro de su repertorio se incluyen versiones de Queen, Blondie, U2, The Stone Roses, The Cure, Echobelly, Brian Adams, Teenage Fan Club, Amaral, etc.

La banda albaceteña ofrece un show intenso y elegante, lleno de sensibilidad, gusto y respeto por artistas versionados.

Desde el bar WHO’S TOMMY se sigue apostando por la música en directo, sin menoscabo de estilos y procedencias, ofreciendo una oportunidad espléndida de demostrar su trabajo a tantos grupos musicales surgidos en la localidad, provincia y región en los últimos años.

Precio entrada (aportación voluntaria): 3€