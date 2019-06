La Liga 1,2,3 encara su recta final y a tan solo dos jornadas para el final de la temporada regular, el Albacete Balompié ha recibido al Málaga en un partido que se celebraba este martes debido al aplazamiento de partidos que tuvo lugar a consecuencia de la muerte, el pasado sábado, del jugador del Extremadura, José Antonio Reyes.

El Carlos Belmonte se ponía en pie al inicio del encuentro para guardar un minuto de silencio en recuerdo de Reyes, que fallecía el pasado sábado en un accidente de tráfico.

El último partido de liga regular que el Alba afrontaba en casa, comenzaba con los dos equipos enchufados y protagonizando jugadas en ambas áreas. A medida que avanzaba el encuentro, el Albacete conseguía hacerse con el dominio del balón y comenzaba a crear situaciones comprometidas en el área del Málaga, aunque no llegaban al objetivo final.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

El encuentro tuvo que llegar al minuto 15 para que el Málaga, que salía dispuesto a arrebatarle el tercer puesto de la clasificación al Albacete, aprovechara una de sus jugadas en el área del equipo local e inauguraba el marcador con un gol de Javi Ontiveros.

A partir de ese momento, el Albacete reaccionaba y comenzaba a crear situaciones peligrosas en el área del Málaga, aunque la suerte no estuvo de parte del equipo local en la primera parte.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Tras el paso por vestuarios, comenzaría una segunda parte frenética en la que el Málaga, en el minuto 50, cogería mayor ventaja al Albacete marcando el segundo gol de la noche de la mano de N´Diaye.

Minutos después, y con un jugador menos del Málaga en el terreno de juego tras la expulsión de Blanco, el Albacete conseguiría recortar distancias con un gol de Zozulia en el minuto 56 de partido, que dejaba el marcador en 1 a 2.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

A medida que avanzaba el encuentro, ambos conjuntos hacían cambios en sus filas: por parte del Alba, salía al terreno de juego Susaeta por Acuña y Rey Manaj por Eugeni, y el Málaga retiraba del terreno de juego a Cifuentes por Iván Rodríguez.

El partido continuaba con un Albacete y un Málaga que, si bien seguían creando ocasiones de gol en ambas áreas, no conseguirían mover el marcador.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

A falta de 10 minutos para el final, el árbitro detenía el encuentro tras la caída de Ricca (que se retiraría lesionado), lo que ocasionaría el enfado del banquillo del Albacete. Unos minutos que terminarían con la expulsión de un miembro del cuerpo técnico de Ramis y una tarjeta amarilla a Barri (que se encontraba en el banquillo), por protestar.

Ambos conjuntos llegarían a la recta final del encuentro agotando sus cambios: González sustituía al lesionado Ricca, mientras que Gentiletti dejaba su lugar en el Albacete a Peña.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

En los últimos minutos de juego, el banquillo del Albacete protestaba de nuevo pidiendo mano de Iván por una jugada realizada en el área del Málaga, que no obtuvo reacción por parte del árbitro. El colegiado añadía 7 minutos de descuento que el Albacete no supo aprovechar, llegando al final del partido con un 1 a 2 en el marcador, un resultado que ha servido para que el Málaga arrebate la tercera posición de la clasificación al Albacete.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Al término del encuentro, el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez, destacaba que había sido una victoria complicada: “el equipo ha conseguido sacar un resultado positivo ante un rival que tiene mucha capacidad”, ha señalado, al tiempo que ha felicitado a sus jugadores por el trabajo realizado en el Carlos Belmonte.

“Con la expulsión de Gustavo, el partido ha dado la vuelta completamente”, ha señalado el entrenador del Málaga que ha dedicado la victoria “a los aficionados que se han desplazado a Albacete, y a los que se han quedado en casa celebrando”.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Para Luis Miguel Ramis, el partido ha contado con un “antes y un después” tras la expulsión del jugador del Málaga. “No le puedo pedir más a este equipo”, ha señalado el entrenador del Alba, apuntando que “hemos tenido la posibilidad de ganar el partido, aun con los dos goles que han llegado del Málaga”.

La última jornada de liga enfrentará al Albacete Balompié y a la UD Almería. La cita será el próximo 8 de junio a las 8 y media de la tarde en el Estadio almeriense de Los Juegos Mediterráneos. “Iremos a Almería a seguir sumando. Queremos ir a hacer un buen partido, quedar lo más arriba posible, esa es nuestra intención”, ha señalado Luis Miguel Ramis.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Posteriormente, el jugador del Albacete, Nico Gorosito, ha afirmado que “se hizo todo lo posible, sabíamos al equipo al que nos enfrentábamos, nos dejamos todo en el campo, pero ellos estuvieron más certeros que nosotros”. Gorosito, que volvía a los terrenos de juego recuperado de su lesión, ha señalado que “hoy me sentí bien, intenté ayudar, no se consiguió el resultado, pero hay que estar contentos” y ha apuntado que, en el próximo partido, los jugadores del Alba “se van a dejar la vida para estar lo más arriba posible. Queda una jornada y vamos a intentar ganarla”.

Partido Albacete Balompié - Málaga CF de la Liga 123 celebrado el 4 de junio de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Por último, Eugeni Valderrama señalaba que el equipo se iba a casa “con sabor agridulce” aunque ha destacado que “lo hemos intentado de todas las maneras”. El Jugador del Alba ha apuntado que el equipo se encuentra ya pensando en el próximo partido frente al Almería y en preparar los play off. “A lo largo de la temporada hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquiera, y en los play off tendremos ese plus de superación que es subir a primera”, ha concluido Valderrama.

