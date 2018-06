La concejal responsable del área de Acción Social en el Ayuntamiento de Albacete, María Gil junto a la presidenta de Manos Unidas en Albacete, Pilar Martínez han presentado en la mañana de hoy un “Torneo Benéfico de Golf” que tendrá lugar el sábado día 30 de junio, en el Club de Golf Las Pinaillas en Albacete, con un precio de participación de 20 euros socios y 40 euros no socios, y cuya recaudación será destinada a financiar un proyecto en África.

María Gil ha señalado que c on este Torneo Benéfico, promovido por Manos Unidas, se busca recaudar fondos para colaborar en un Proyecto Agrícola en Port Loko (Sierra Leona) con la finalidad de mejorar la “cadena de valor agroalimentaria”. Además se ha puesto un “hoyo cero” para quienes no puedan participar en el torneo y quieran ayudar para este proyecto, del que pueden solicitar información en el Club de Golf las Pinaillas.

La titular de acción social ha destacado que desde el Ayuntamiento de Albacete, comparten con Manos Unidas valores tan importantes como la solidaridad, la humanidad y el compromiso con las personas que más lo necesitan y con la Cooperación Internacional.

María Gil ha apuntado que “creemos en la solidaridad y así lo seguiremos haciendo a través de proyectos de marcado interés social como lo es ayudar para personas con menos recursos puedan llevar una vida digna”.

La concejal ha recordado que Manos Unidas nació de manos de un grupo de mujeres muy comprometidas con el mundo que les rodeaba y con “fuertes valores de justicia social” en el año 1.960 y su primera intervención en España y en el mundo fue la “Campaña contra el Hambre”, dedicando una jornada a recoger alimentos destinándolos a países de África e India.

Esa jornada sigue celebrándose al tiempo que Manos Unidas ha incrementado considerablemente su intervención en numerosos países y localidades de África, América, Asia y Oceanía. Cuenta con todo el respecto y la colaboración de la comunidad internacional y en no en vano en 2010 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.