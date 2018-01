La versatilidad de Germán Scasso le ha permitido trabajar en diversos escenarios y convertirse en el ganador absoluto de la I edición del talent show ‘Tu cara no me suena todavía’

El alcalde felicita a Germán Scasso por el “privilegio que supone para un albaceteño pregonar el Carnaval de su ciudad”, asegurando que “estará a la altura y no defraudará”

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha comunicado telefónicamente al actor y cantante albaceteño, Germán Scasso, que ha sido escogido para pregonar el Carnaval de Albacete 2018.

Manuel Serrano ha felicitado a Germán Scasso por el “enorme privilegio que supone para un albaceteño pregonar el Carnaval de su ciudad”, asegurando que “estará a la altura de las expectativas y no defraudará”.

Manuel Serrano ha explicado que Germán Scasso pregonará el Carnaval de Albacete de este año en el acto que tendrá lugar en el Auditorio Municipal el próximo 9 de febrero, a las 20:30 horas.

El alcalde de la ciudad ha asegurado que es un “orgullo” contar con un albaceteño como Germán Scasso porque es “uno de los mejores embajadores de Albacete con los que contamos”.

Germán Scasso Martínez, actor y cantante de 39 años, nacido en Albacete y formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, ha pasado toda su vida laboral encima de las tablas.

Su versatilidad le ha dado la posibilidad de trabajar y desarrollarse en los más diversos escenarios a lo largo de su carrera: teatro, televisión, teatro clásico, zarzuelas, musicales, infantiles, manipulación de títeres y orquestas, locuciones, pero no fue hasta el año pasado cuando pudo demostrar su enorme talento ante toda España, alzándose con la victoria en la primera edición del talent show de Antena 3 ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’.