Así las cosas, Manuel Serrano se ha despedido de la alcaldía en un mensaje en sus redes sociales que reproducimos a continuación:

Termina una etapa preciosa en la que he tenido el inmenso honor de ser alcalde de Albacete durante estos dos últimos años. Una etapa en la que hemos trabajado con gran pasión por Albacete en la defensa de los intereses de los albaceteños y en la que hemos intentado, y sinceramente creo que conseguido desde el diálogo, del acuerdo y del consenso y con firmeza y decisión, dejar una ciudad mejor en la que vivir. Me gustaría dar las gracias a mi mujer, a mi hija y a toda mi familia por estar siempre a mi lado, sentir su apoyo y comprensión y estar siempre cerca. Gracias también a los albaceteños por el inmenso cariño que he recibido en este tiempo, a los vecinos, a los empresarios, a los sindicatos y a todo el rico tejido asociativo de Albacete por su gran colaboración. Mi agradecimiento también a todos los trabajadores municipales y de las contratas por el excelente trabajo para que la ciudad funcione cada día. Gracias también al equipo de gobierno actual del Partido Popular de Albacete por haberse dejado la piel en estos cuatro años y a todas las personas que han compuesto la candidatura con la que hemos concurrido a las elecciones. Mi sincero agradecimiento y ánimo también a los concejales entrantes que trabajarán sin descanso en la mejora de Albacete.

Albacete merece la pena, la merece tanto o más que cualquier otra cosa.

Dignidad, honestidad e integridad están antes que los cambios de cromos y el mercadeo persa. Dejo la alcaldía con la cabeza bien alta y pudiendo mirar a los ojos a los albaceteños sin apartar la mirada y me pongo, como siempre con lealtad, al servicio de todos ellos y de mi ciudad.

¡GRACIAS!

ALBACETE SIEMPRE