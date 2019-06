El candidato del Partido Popular, Manuel Serrano, ha asegurado en el Pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento de la ciudad que su grupo colaborará desde la oposición para que Albacete siga avanzando, pero se opondrá a cualquier retroceso y vigilará que no se beneficie a “personas o intereses concretos que no coincidan con el interés general”.

Serrano ha comenzado su intervención felicitando al nuevo alcalde, Vicente Casañ, y le ha deseado “los mejores éxitos en su gestión. Es evidente que no comparto la forma en que ha llegado a ese puesto, pero yo quiero a mi ciudad, deseo lo mejor para Albacete y para los albaceteños, y eso está por encima de cualquier diferencia. Así pues, ojalá acierte el nuevo alcalde en las decisiones que le va a tocar adoptar”.

El que hasta ayer mismo ha sido alcalde, y que ha sido desalojado por un pacto entre Ciudadanos y PSOE, añadió: “Yo he tenido el inmenso privilegio de dirigir este Ayuntamiento, y sé que las cosas no son fáciles, y que no siempre se consigue lo que se quiere. Pero también sé que la primera obligación de un alcalde, su norma básica de actuación, es algo muy sencillo pero a la vez muy complicado: poner Albacete por encima de cualquier interés personal o partidista, siempre y en cualquier ocasión”.

El candidato popular ha recordado que “desde el primer momento de la campaña electoral dejé claro mi objetivo y mi oferta para los albaceteños: conseguir un gobierno de centro derecha para mi ciudad. Y ése no es un objetivo nacido del sectarismo, o de la exclusión de nadie. Quería y sigo queriendo un gobierno de centro derecha porque creo que es lo mejor para mi ciudad. En los ocho años que Albacete ha tenido un gobierno de centro derecha se han conseguido muchas cosas: nos encontramos una ciudad arruinada, una ciudad a oscuras, una ciudad sin pulso donde no se escuchaba ni se tenía en cuenta a buena parte de la población. Y hemos conseguido entre todos hacer una ciudad más libre, más próspera, más amable. Hemos escuchado a todo el mundo, a toda la sociedad: a todas las personas y a todos los colectivos. También hemos escuchado a todos los partidos políticos, por dos motivos: en primer lugar, porque nadie puede estar seguro de tener la verdad absoluta; y en segundo lugar, porque cada concejal de cada partido representa miles de votos, cuando se sienta en este pleno con él se sientan los miles de albaceteños y albaceteñas que le votaron. Eso es la democracia representativa, en la que yo creo desde la más firme convicción intelectual”.

Proyectos en ejecución

Manuel Serrano hizo un recordatorio de la multitud de proyectos que su equipo de gobierno deja aprobados y muy avanzados, desde el edificio de la Comisaría de Simón Abril a la reforma de los refugios antiaéreos y la oficina de turismo, pasando por los nuevos Archivos municipales en el colegio Primo de Rivera, la biblioteca de los Depósitos de la Fiesta del Árbol, los centros socioculturales de Medicina y Cañicas-Imaginalia, la Casa Carretas para el movimiento asociativo, la reforma del Centro Sociocultural de El Salobral o el Centro de participación ciudadana y autonomía personal. También recordó obras como el acceso de la Carretera de Jaén con carril-bici y peatonal, la reforma integral de las calles Arquitecto Vandelvira y Blasco de Garay y al menos otra decena de calles en varios barrios, la nueva fase de peatonalización del centro en las calles Caba, Baños y Albarderos, -la remodelación de la estación de autobuses, el plan de asfaltado en Campollano y en varias zonas de la ciudad y la iluminación ornamental de edificios públicos. Otras proyectod a puntos de salir a la luz son el Plan Director de Transporte Urbano, con la adquisición de diez nuevos autobuses más modernos y ecológicos, y la reforma de las pistas de atletismo y cuatro campos de fútbol de Carlos Belmonte. Y añadió. “El nuevo alcalde va a recoger mucho de lo que hemos sembrado. Todos estos son proyectos muy avanzados, algunos ya en construcción y otros en proceso de adjudicación. Todos tienen garantizada la partida presupuestaria, así que no estoy hablando de entelequias, sino de obras reales y tangibles que los ciudadanos van a poder disfrutar muy pronto”.

Manuel Serrano quiso aclarar que “no siento ninguna frustración por el hecho de que sea otro alcalde quien vaya a inaugurar todos esos avances para Albacete. Tengo la vanidad curada, y además tengo la conciencia muy tranquila. Mi trabajo, el de mi equipo de gobierno, quedará en mi ciudad y eso es lo que importa. Lo que importa es Albacete”.

En este punto de su intervención, Serrano ofreció “desde ya mismo”, la colaboración plena y activa de los nueve concejales del Partido Popular “para que Albacete siga avanzando, para que no vuelva a los tiempos oscuros y a un modelo de ciudad opaca y de sociedad cerrada. La dignidad, la integridad y la coherencia han sido y seguirán siendo la norma de actuación del equipo del PP. Los casi 25.000 albaceteños que nos votaron esperan que hagamos eso, y no merecen otra cosa. En el Partido Popular somos gente fiable, gente que sabe que en política se está para mejorar la vida de las personas, y no para satisfacer egos propios o ambiciones personales”.

Pleno de sesión de constitución del nuevo Ayuntamiento de Albacete. 15 de junio de 2019.

Para qué estamos en política

El candidato popular añadió que “en política hay que estar para defender ideas y programas, para representar a la gente que te ha votado y para cumplir lo que se ofrece en campaña, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años en este Ayuntamiento. No sé si los concejales de otros grupos políticos podrán decir lo mismo mirando a los ojos de quienes confiaron en ellos, pero eso quedará en su conciencia y en su trayectoria política, y lo juzgarán los ciudadanos cuando vuelvan a votar. Saben ustedes que yo no soy marxista, así que no se me puede aplicar la máxima de Groucho. Éstos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.

Serrano ha aclarado que “en el PP vamos a hacer lo que esperan y lo que merecen nuestros 25.000 votantes. Pero lo vamos a hacer también pensando en los 25.700 que votaron al PSOE, en los 15.200 que votaron a Ciudadanos, en los 9.000 que votaron a Podemos y en los 5.400 que votaron a Vox. Porque las 27 personas que nos sentamos aquí, en este Pleno, representamos a todos los habitantes de Albacete, cualquiera que sea su ideología. Todos merecen nuestro respeto y nuestro esfuerzo”.

El portavoz el PP pidió al nuevo alcalde que no olvide que “su cargo le otorga dignidad y atribuciones, pero también lleva aparejadas una serie de obligaciones políticas y obligaciones morales. Y la primera obligación es que un alcalde se debe a sus ciudadanos, a los intereses generales su ciudad, y no a las personas o intereses concretos que lo han llevado a ocupar ese puesto”.

“Un alcalde debe ser firme y reivindicativo”

Manuel Serrano ha recomendado a Casañ que sea “firme y reivindicativo” ante otras administraciones como la Diputación, la Junta de Comunidades y el Gobierno de España: “Tenemos carencias y necesidades en materia sanitaria, en materia de recogida de residuos, en materia educativa, en materia de telecomunicaciones, en materia de grandes instalaciones e infraestructuras. Y el alcalde nos va a tener de la mano cuando en nombre de Albacete lo reclame, pero nos tendrá enfrente si pretende, en nombre de Albacete, callar y conformarse”.

Como conclusión, Manuel Serrano reitero el ofrecimiento de los nueve concejales del Partido Popular “para contribuir a que Albacete siga avanzando. Y anuncio la firme oposición de los nueve concejales del Partido Popular si alguien pretende que Albacete dé un paso atrás o emprenda un camino que busque algo distinto al interés general y colectivo. De usted, señor alcalde, depende ahora elegir su propia vía… o seguir la que le marquen; de usted depende respetar y representar a quienes le han votado… o hacer el juego a otros. Nosotros no vamos a movernos de nuestro sitio, que es el que marca nuestra conciencia y nuestro compromiso político. Pasión por Albacete, siempre”.

