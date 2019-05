María Díaz candidata de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla-La Mancha ha elegido Ontur, su pueblo natal, para pasar parte de la mañana del último día de campaña electoral.

Díaz ha visitado el Mercado de Abastos, la Panadería Ángela y ha paseado por la plaza del pueblo donde ha entablado conversación con varios vecinos de la localidad con quienes ha compartido impresiones sobre lo que está en juego este próximo domingo, 26 de mayo.

La candidata de Unidas Podemos ha sostenido que “no es lo mismo, ni da lo mismo quien gobierne la Región después de este domingo”.

La de Ontur era una parada “muy especial e imprescindible” ha dicho Díaz, por los lazos personales que le unen a este municipio, donde los vecinos y vecinas le han mostrado su apoyo y le han trasladado sus mejores deseos.

“En política es muy importante no olvidar nunca de dónde se viene y dónde están tus raíces”, ha comentado la candidata de Unidas Podemos, antes de asegurar que ese recuerdo “es lo que te permite no olvidarte nunca cuál es tu gente, y no equivocarte de bando”.