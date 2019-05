La recta final hacia las elecciones municipales, autonómicas y europeas ha comenzado aunque los distintos candidatos y candidatas continúan recorriendo los municipios de Castilla-La Mancha y de Albacete para intentar conseguir la confianza de los ciudadanos el próximo 26 de mayo en las urnas.

En concreto, la candidata a las cortes regionales por Unidas Podemos en Albacete, María Díaz, detalla durante la entrevista que en esas reuniones que está manteniendo estos días con los ciudadanos albaceteños, está recogiendo de primera mano las impresiones que le trasladan, sobre todo en cuanto a que “se ha notado mucho que Podemos ha estado en las instituciones estos dos últimos años”.

María Díaz también se ha hecho eco de la preocupación que existe en los pequeños municipios de la provincia en cuanto a la despoblación, para lo que afirma que “hay que tomar medidas urgentes de fijación de población en nuestros pueblos y conseguir que los jóvenes y las familias no se tengan que ir fuera a buscar un futuro”.

Con respecto a la valoración que realiza de la última legislatura, según la candidata a las Cortes regionales, “Castilla-La Mancha está mucho mejor que antes, lo dicen los datos”.

Así ha apuntado que “ha crecido el PIB, se ha reducido el desempleo considerablemente, con el Plan de Garantías Ciudadanas de Podemos hemos reducido en casi 5 puntos el Índice de Riesgo de Pobreza, se han recuperado en gran parte los servicios públicos privatizados o externalizados por el gobierno de Cospedal y se han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores públicos”, aunque confiesa que “queda mucho por hacer”.

Díaz afirma que Castilla-La Mancha “podría estar mucho mejor si García-Page hubiera permitido que se aprobaran algunas leyes imprescindibles”

En materia sanitaria, la candidata a las Cortes regionales por Unidas Podemos, ha señalado que el Partido Socialista “se queda corto en algunas cuestiones y hay que ir tirando de él para que realmente haga políticas 100% públicas en sanidad”.

María Díaz se ha referido a la Ley de Garantías Ciudadanas afirmando que “García-Page ha impedido que se aprobara y fuera una realidad en Castilla-La Mancha”, por lo que ha asegurado que en la región “estamos mejor, pero podríamos estarlo mucho más si García-Page hubiera permitido que se aprobaran algunas leyes imprescindibles, entre ellas la de Garantías Ciudadanas”.

La candidata ha apuntado que la aprobación de la Ley de Garantías Ciudadanas “va a ser una de nuestras primeras exigencias porque la han demandado los colectivos de la sociedad civil, las entidades y asociaciones, porque la han hecho ellos”.

En cuanto al Partido Popular, señala que el candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades, Francisco Núñez, “no tiene legitimidad ni credibilidad para hablar de sanidad pública” ya que “ha defendido públicamente que la sanidad privada no está tan mal y que privatizar hospitales no está tan mal, eso da cuenta de su modelo”, destaca María Díaz, que ha recordado que durante la legislatura de Cospedal, “desmantelaron la sanidad pública con su privatización, despidieron a más de 5000 profesionales, cerraron quirófanos, gastaron cantidades ingentes de dinero en derivar a la gente a la sanidad privada de Madrid, mientras no se estaba invirtiendo en nuestro sistema sanitario”.

La candidata a las Cortes regionales por Unidas Podemos, María Díaz, ha hablado también sobre el Hospital de Albacete destacando que “ha habido que pagar muchísimos millones tras la gestión de Cospedal, y eso ha retrasado que tengamos un Hospital de calidad”.

Critica que “lo que no puede ser es que García-Page haya estado prometiendo un Hospital para Albacete incluso hace dos días” y desde Unidas Podemos apuestan por “hacer un proyecto en condiciones para el Hospital y pensar cuáles son las mejores medidas. Eso pasa por hacerlo con los profesionales, que día a día están trabajando allí y que de verdad saben qué es lo que necesita el Hospital, si son obras, si es una remodelación completa, si es uno nuevo…”.

Entre las medidas sanitarias de Unidas Podemos, se encuentran la de garantizar la sanidad pública universal e incluir en la cartilla sanitaria la asistencia bucodental, oculista y auditiva.

María Díaz asegura que “si hay algo que nos jugamos este 26 de mayo es la educación y sanidad pública sí, o no. La gente cuando vaya a votar tiene que pensar en estas cuestiones”.

En materia educativa, Díaz señala que el modelo concertado “no puede ser suplementario de la educación pública, que es la que ha garantizado siempre la igualdad de oportunidades”.

Por tanto a Unidas Podemos “nos parece imprescindible la congelación de la educación privada y concertada, siempre y cuando lo primero se esté destinando a la educación pública”. En este punto señala que “a García Page hay que preguntarle por qué no reduce las horas de religión en Castilla-La Mancha cuando en Castilla-León, que gobierna el PP, sí se ha reducido y por qué no hace una apuesta clara por la educación pública”.

Entre las medidas que Unidas Podemos propone en materia educativa, se encuentra la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que garanticen además, “el acceso con igualdad de oportunidades a las mujeres”, y la gratuidad de matrículas universitarias para facilitar el acceso a los estudios universitarios a los jóvenes cubriendo el precio de sus créditos aprobados. “Hay mucho esfuerzo en Castilla-La Mancha, no me gustaría volver a encontrarme con alumnos que abandonan la universidad porque no pueden hacer frente al pago de la matrícula”, destaca María Díaz.

Empleo

La candidata a las Cortes regionales por Unidas Podemos ha hablado sobre los Planes de Empleo que se han impulsado desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los últimos años. Al respecto, Díaz ha afirmado que “aunque no son la solución, han sido una ayuda importante porque veníamos de tiempos en los que la gente estaba pasando verdaderas dificultades para llegar a fin de mes” y ha asegurado que “los planes de empleo son mejores desde que nosotros estamos en el Gobierno ya que antes duraban 3 meses y ahora, 6 meses”.

Desde Unidas Podemos proponen un cambio en el modelo productivo apostando por el sector agroalimentario y las energías renovables, como generadores de puestos de trabajo. Además apuestan por aumentar las plazas y convocatorias de empleo público “porque si garantizamos los servicios públicos esenciales, especialmente en las zonas rurales. El empleo público ayuda a fijar población”.

Díaz también ha trasladado el apoyo de Unidas Podemos al empleo privado y a los autónomos, a los que propone una cuota 0 mensual para aquellos que emprendan un negocio en Castilla-La Mancha. Para las pequeñas y medianas empresas, apuesta por la creación de una banca pública que las pueda financiar a través de microcréditos.

Díaz: “Las políticas trasvasistas no son sostenibles, tenemos que ir hacia otro modelo, al menos de manera progresiva”

La candidata a las Cortes regionales ha hablado sobre política de Agua, señalando que Unidas Podemos “somos los únicos que hemos dicho lo mismo en Murcia, Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha, hemos dicho no a los trasvases, no son ecológicos. Las políticas trasvasistas no son sostenibles, tenemos que ir hacia otro modelo, al menos de manera progresiva”.

María Díaz ha lamentado cómo hay partidos “que dicen una cosa distinta cuando están en campaña, cuando gobiernan y cuando están en la oposición” y ha instado a no tomar el problema del agua “como un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y partidos”.

En relación con las infraestructuras de comunicación de la región, desde Unidas Podemos apuestan por la elaboración de un Plan Estratégico de Carreteras y Comunicaciones basado en un modelo de Estado común para saber “cómo queremos que sean las comunicaciones para el país y cuales son imprescindibles y estratégicas”. En este punto señala que Castilla-La Mancha “es el corazón de España”, una comunidad “por la que pasan casi todas las conexiones”, por lo que considera necesarias las buenas comunicaciones ferroviarias y de carreteras “que conecten a nuestros pueblos para evitar, además, el despoblamiento”.

Ley de Violencia de Género de Castilla-La Mancha

Durante la entrevista, la candidata a las Cortes regionales por Unidas Podemos, ha hablado sobre la Ley de Violencia de Género de Castilla-La Mancha aprobada en esta legislatura, de la que ha señalado que “tenemos que sentirnos orgullosos porque es de las más avanzadas y lleva el sello de Unidas Podemos”.

Recuerda en este sentido que desde su formación “hemos peleado” para que en ella se contemplen cuestiones como la violencia institucional, formando una Ley “que cubre todas las formas de violencia, y que hace de Castilla-La Mancha una región pionera en la protección, derechos y libertades de las mujeres” “Si esta ley salva la vida a una sola mujer en Castilla la Mancha, con eso ya podemos estar muy satisfechos”, destaca María Díaz.

PAC

María Díaz concurre además como candidata por Unidas Podemos al Parlamento europeo en el que, entre otras cuestiones, se decide sobre la Política Agraria Común (PAC).

Al respecto, la candidata ha explicado que desde su formación apuestan por que los fondos de la PAC lleguen al “agricultor activo, aquel que de verdad está trabajando, arando la tierra en Castilla-La Mancha, ya que en muchas ocasiones no se ha centrado en esta gente, sino que han sido ayudas que han llegado a gente que no estaban realmente cultivando la tierra”.

Por ello señala que “hay que repensar ese modelo y apostar por los pequeños agricultores”, para garantizar “que esas ayudas se destinan al campo y no a otras cuestiones”.

María Díaz afirma que Unidas Podemos “somos los que podemos evitar que García-Page gire a la derecha pactando con Ciudadanos”

En relación a los posibles pactos, María Díaz ha destacado que “si queremos garantizar que en la región haya un gobierno de progreso, el voto es a Unidas Podemos, que somos los que podemos evitar que Page gire a la derecha pactando con Ciudadanos”.

La candidata a las Cortes regionales ha hecho un llamamiento a los albaceteños y castellano-manchegos, “socialistas de corazón” para que “voten en conciencia y con conciencia”.

Según María Díaz, “a García-Page no le ha sentado muy bien gobernar con Podemos pero a Castilla-La Mancha sí” y apunta que García-Page “se siente más cómodo gobernando con Ciudadanos porque con nosotros tiene que hablar de políticas y seguramente con Ciudadanos puede hablar de otras cuestiones como de negocios”.

Concluye la candidata a las Cortes regionales por Unidas Podemos afirmando que “tenemos muy claro con quién podemos llegar a acuerdos, desde luego con las derechas nunca vamos a pactar”.

