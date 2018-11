Este hecho denota, afirmó la concejala del PSOE, “la irresponsabilidad del alcalde, que parece que aún no se ha enterado que en su mano está la posibilidad de cambiar la realidad, las oportunidades y la calidad de vida, para bien, de sus vecinas y vecinos. Pero este poder, esta facultad, exige una responsabilidad, que el alcalde y sus concejales han demostrado que son incapaces de asumir”.

El resultado, incidió Marisa Sánchez, es que “cuando concluya el mandato, Manuel Serrano se convertirá en el tercer alcalde del PP, que en ocho años, no han sido capaces de iniciar ni una sola promoción de vivienda pública, a pesar de que en nuestra ciudad existe una gran demanda, pues solo URVIAL tiene inscritas a 215 personas que desean acceder a un VPO y en el registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hay inscritas para este fin 2.372”.

A la demanda sin dar respuesta, añadió la edil socialista, se une el hecho, afirmó, que si el Ayuntamiento promoviera vivienda pública, también contribuiría a regular los precios de un mercado al alza, el de la vivienda en adquisición y, sobre todo, el del alquiler, que según fuentes especializadas, durante el pasado mes de octubre fijó el precio medio del alquiler en nuestra ciudad, para una vivienda de entre 60 y 90 m2 en 541 euros mensuales.

“Imagínense las dificultades de una familia de cuatro integrantes, en la que entren unos ingresos mensuales de unos 1.200 euros. Si le restamos el precio del alquiler, como resultado tendremos que difícilmente podrán hacer frente al día a día. No estamos hablando de colectivos en situación de exclusión social, sino de familias que tienen al menos una fuente de ingresos, por encima del salario mínimo interprofesional, pero que tienen serias dificultades para llegar al final de cada mes”, expuso Marisa Sánchez.

Una situación, añadió, que “parece no inquietar ni al alcalde ni a su Equipo de Gobierno, que no han sido capaces de elaborar un Plan de Vivienda municipal. A día de hoy no existe una línea clara en el Ayuntamiento que nos permitiría, entre otras cosa, confeccionar un plan de realojos, del que también carecemos, como tampoco existe una línea o programa de actuaciones pautadas y coordinadas con otras concejalías, como pudieran ser las de Acción Social o Juventud”.

Recientemente, precisó, “ha pasado por la mesa del Consejo de Administración de Urvial la licitación del desarrollo del Sector 10 y en un plazo, que desconocemos, se licitará la construcción de vivienda, a la par que se desarrolla el sector, como también les planteamos en una moción en el Pleno Municipal del pasado mes de octubre. Pero de nuevo, el alcalde adolece de falta de planificación y previsión, pues no han realizado un análisis detallado sobre la tipología de viviendas que demanda la ciudad de Albacete”.

Tal y como expresó la viceportavoz municipal socialista, lo razonable es que “en esta promoción se recojan las necesidades de las familias y la realidad y posibilidades económicas de todas las personas que demandan una vivienda pública en nuestra ciudad. De ahí que debe tener una parte dedicada al alquiler, una proporción a la venta y adquisición, así como estar pensadas para lo que piden, reclaman y pueden pagar jóvenes, familias numerosas, personas en situación o riesgo de exclusión social o con rentas bajas o pensiones mínimas”.

De ahí que Marisa Sánchez concluyera reclamando la elaboración de un trabajo de campo que “nos indique el perfil de la población demandante de vivienda pública social que tiene nuestra ciudad. Creemos que es el momento de ir más allá, elaborando y partiendo de este análisis, de esa radiografía de la situación actual de la demanda social de vivienda en la ciudad”.