La concejala de Educación del Ayuntamiento de Villarrobledo, Caridad Martínez Parra, ha querido salir al paso de las recientes declaraciones de la concejala popular, Caridad Ortiz, en las que exigía al Partido socialista que trabaje debidamente por todas aquellas cuestiones que “verdaderamente interesan” como es la educación.

Martínez Parra ha iniciado su intervención apuntando que los populares sólo tienen la intención de tener visibilidad en los medios, mucho más que en hacer oposición, abusando de las descalificaciones personales y no siendo la oposición que esperan los ciudadanos de Villarrobledo, puesto que “el PP ni en está en el Ayuntamiento ni se les espera”, añadiendo que en toda esta legislatura no han presentado prácticamente propuestas y las que han presentado han estado “movidas por el oportunismo”.

Ha señalado la concejala que el PP ha seguido en todo este tiempo la técnica del avestruz, al ver que el PSOE está arreglando el “desaguisado” del anterior equipo de gobierno del PP, que despidió a trabajadoras de las escuelas infantiles o incluso llegó a desmantelar la Escuela Infantil ‘Maestro Lucas Blázquez que, como ha apuntado, “ahora piden abrir cuando fueron ellos los que la cerraron”.

Martínez Parra ha reiterado que estos dos años y medio de gobierno socialista se han atendido las peticiones de los colegios, se han congelado las tasas de las escuelas infantiles o la Escuela Municipal de Música y se han aumentado los cursos y talleres de la Universidad Popular, entre otras cosas, añadiendo que es “vergonzoso” que los populares hablen de las ayudas para la gratuidad de los libros de texto, cuando fue el gobierno de Cospedal el que las eliminó, priorizando sobre la televisión regional y sus altos cargos o trasladando pacientes a hospitales privados de Madrid para operaciones que en muchos casos ni llegaban a realizarse.

El gobierno que preside Alberto González, ha prescindido también de los sueldos a los asesores, según la edil, que ha apuntado que ahora los destina al Plan de Inserción Local para las Personas con Discapacidad. Además, como ha apuntado, actualmente el gobierno regional ha disminuido las ratios, mientras que los populares las aumentaban y suprimían líneas de centros educativos.

Ha pedido Martínez Parra al PP y a Caridad Ortiz que deje de dar discursos vacíos que sólo tratan de engañar a los ciudadanos, y que asuman que Cospedal gestionó mal el dinero público. En este sentido se ha preguntado que de qué sirvieron tantos recortes y despidos, cuando pese a ello Cospedal duplicó la deuda en Castilla La Mancha.

Por otra parte, Martínez Parra ha agradecido la presunta disponibilidad de Caridad Ortiz a la hora de trabajar por la educación, aunque ha lamentado que esto sólo lo haga ante las cámaras y de cara a la galería, recordando que habitualmente los populares hacen dejación de funciones, como según ha revelado hicieron no asistiendo al último Consejo Escolar Municipal de Educación, en el que se trataron asuntos como una propuesta de zonificación, “posiblemente porque no tienen opinión o no quieren enfrentarse a los miembros de ese consejo.

Además Martínez Parra ha recordado como en la Junta de Gobierno Local los populares también se han abstenido en puntos como la creación de plazas para las escuelas infantiles, el proyecto de la Escuela Infantil ‘Maestro Lucas Blázquez’, en la reactivación de las ayudas a los colectivos sociales o en la reapertura de la Escuela de Padres Municipal, entre oras cosas.

Por todo esto y muchas cosas más, Caridad Martínez Parra ha pedido a los populares que feliciten al alcalde y al equipo de gobierno socialista por su trabajo, porque como ha añadido, ahora están abiertas las puertas del Palacio de Fuensalida, que en su opinión estuvieron cerradas durante el mandato de Valentín Bueno.