Ante el anuncio del concejal de Obras Públicas de la actuación urbanística que se va a llevar a cabo en el entorno del cuartel del cuartel de la Guardia Civil, este grupo quiere en primer lugar denunciar que no se haya informado de dicho proyecto a los grupos de la oposición para justificar su necesidad y explicar a qué obedece la decisión, ya que no nos consta que hubiese una petición expresa en este sentido.

Según hemos podido saber, la decisión se basa en una reivindicación de los vecinos y de la propia Guardia Civil que el equipo de gobierno se ha comprometido a atender, sin haber valorado la idoneidad de actuar sólo en una parte muy concreta de este barrio cuando hay otros tramos de calles en ese mismo barrio que presentan un estado mucho más deteriorado.

Nos preocupa que el equipo de gobierno no tenga una visión global de la ciudad, ni siquiera de los barrios, para establecer un plan de renovación y mejora de las calles plurianual, de forma que se establezcan prioridades y en base a las mismas se diseñe un plan de actuación. El PP no parece tener intención de pensar en la ciudad como un todo y prefiere, por resultar menos complicado, recurrir al parcheo y a actuaciones aisladas que no contribuyen a mejorar el espacio urbano.

Sin cuestionar la necesidad de arreglar las aceras que rodean el cuartel de la Guardia Civil, nos preguntamos si no tiene más sentido arreglar una calle en su totalidad que limitarse a una manzana. No entendemos por qué sólo se actúa en unos metros de la calle Mariana Pineda y en unos metros de la Avenida de la Guardia Civil (sólo los que rodean al cuartel) cuando el acerado de ambas calles se encuentra en muy mal estado en toda su longitud.

Este grupo ya planteó la necesidad de hacer un plan plurianual de mejora de calles en la ciudad de Albacete que tuviera en cuenta a todos los barrios de la ciudad, y no focalizara su inversión únicamente en el centro de la ciudad. Sin embargo, el equipo de gobierno una vez más parece optar por la improvisación y por criterios subjetivos que por la planificación, la transparencia y el estudio de necesidades.