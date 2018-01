Gema Moreno, concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, para denunciar públicamente otra nueva aptitud caciquil del alcalde socialista de Villarrobledo Alberto González.

Moreno se ha referido al anuncio por parte del alcalde socialista sobre el inicio de las obras de una construcción de una pista para bicis todo terreno MTB/BTT, al lado del complejo deportivo de los campos de césped artificial del Barrio San Antón.

Para la concejal popular, “no entendemos como el alcalde socialista no ha informado por la comisión correspondiente de este tema, principalmente para que los grupos de la oposición y nuestros vecinos se enteren en que se gasta el alcalde, el dinero de nuestros impuestos”.

Gema Moreno ha afirmado que esto demuestra, “una nueva cacicada mas del alcalde socialista, esta vez en materia deportiva, donde lejos de informar al principal partido de la oposición, que aunque le pese tenemos más concejales y muchos más votos que los socialistas, pues lejos de informarnos lo que hace de manera caciquil, es llevarlo por junta de gobierno porque es el único órgano municipal donde tiene mayoría y lo aprueba como todo, por la gatera”.

Moreno se ha lamentado de que, “todos estos temas no pasen por el consejo municipal de deportes y sea informado no solo a los grupos políticos sino también a los técnicos expertos en la materia como al resto de deportista y clubes relacionados con este tema, porque que nosotros sepamos Alberto González es maestro y no ingeniero ni nada por el estilo; pero claro no lo pueden llevar al consejo de deportes ya que por su ineptitud política no ha sido capaz de ponerlo en funcionamiento y es el único consejo que no está funcionando”.

La edil popular ha querido dejar claro que, “no estamos en contra ni mucho menos de esta práctica deportiva, al contrario nuestro apoyo y compromiso con todos los clubes deportivos de Villarrobledo está fuera de toda duda, pero lo que sí que no podemos tolerar es que el alcalde socialista haga y deshaga a su antojo en el Ayuntamiento de Villarrobledo con solo 8 concejales sin dar cuentas ni explicaciones a nadie, pero todo esto lo hace con el beneplácito de sus socios de gobierno IU y SPV, especialmente IU a los que hay que recordar que en ese falso pacto que firmaron para investir como alcalde al socialista Alberto González, acordaron que no iban a gobernar por Junta de Gobierno, pero lo cierto y verdad es que es por el único órgano de gobierno que el alcalde está gobernando”.

Para finalizar Gema Moreno ha reprendido al alcalde socialista, que ya que se encontraba muy cerca de la pista de cicloturismo ubicada en el Barrio San Antón, no se hubiese pasado por la misma, para ver como después de más de dos años desde que fuese aprobado por unanimidad por el Pleno Municipal, el equipo de gobierno socialista ni el propio alcalde, ha puesto el cartel con el nombre de Marc Molla, “confirmando una vez más que para sus caprichos si pone empeño pero no para respetar las voluntades del pleno”.