La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Villarrobledo, Trinidad Moyano, ha salido al paso de las declaraciones del portavoz popular, Bernardo Ortega, en las que, entre otras cosas, acusaba al concejal de Empleo, Germán Nieves, de ser un político “chabacano”.

Para Trinidad Moyano es muy sorprendente ver las ruedas de prensa del “portavoz interino” Bernardo Ortega que, según ha apuntado, es ahora el portavoz gracias a un “cambalache político” tras acabársele la prestación por desempleo. Según ha subrayado, los ciudadanos de Villarrobledo lo conocen “no por su oratoria ni por su elocuencia ni por su capacidad de diálogo, y mucho menos de argumentar”.

Moyano ha indicado que Ortega que es “catedrático, ha sacado el postgrado e incluso un master, en descalificar y faltar el respeto a los demás”. En este sentido ha puesto sobre la mesa las descalificaciones al alcalde, como “cacique, dictador o gafe”. Por ello ha pedido a Ortega que no se ocupe tanto de la comunicación entre los miembros del equipo de gobierno y que se ocupe más de su grupo político y de hacer oposición. Y es que, como ha señalado, a lo largo de esta legislatura sólo ha presentado 6 propuestas, faltándole el respeto por esta falta de trabajo a los ciudadanos de Villarrobledo.

Moyano ha recordado que hay otros grupos políticos que aportan propuestas y debate, pero en este punto ha añadido que Bernardo Ortega no cree en el sistema democrático, ya que gobierna el que consigue mayorías llegando a acuerdos, y en este aspecto nadie quiso sentarse a dialogar con su grupo político.

Trinidad Moyano ha lamentado que Bernardo Ortega hable sin saber, indicando que Germán Nieves ha sido relevado de todas sus funciones, cuando actualmente ejerce como Teniente de Alcalde, preside la comisión de Obras, la de Tráfico y Seguridad Vial, es miembro de la Junta de Gobierno y es concejal de Urbanismo, Empleo y Tráfico. Como ha apuntado, Ortega no entiende que ahora haya un concejal que gestione los planes de empleo porque durante su legislatura a lo único que se dedicó fue a destruir empleo. Por ello, la portavoz socialista le ha pedido que despeje su mente, y sea consciente de que ellos se sentarán con aquellos grupos que tengan un programa similar, “y no el despedir trabajadores, cerrar y privatizar servicios públicos, emplear 1.600.000 euros en salarios de tramitación, recortar servicios públicos y emplear ese dinero en pagar a abogados y procuradores, querellarse contra funcionarios y concejales”. Como ha indicado, si es eso lo que Bernardo Ortega quiere “espere sentado”, porque los socialistas lo que hacen es abrir servicios públicos, ayudar a los colectivos o aumentar los planes de empleo, entre otras muchas cosas.

Sobre las continuas alusiones al “alcalde socialista” de Ortega, Moyano ha subrayado que ser socialista es un orgullo, por eso le ha indicado que si lo que pretende es descalificarles no lo va a conseguir y ha vuelto a insistirle en que haga política, al tiempo que le ha instado a que haga públicas aquellas más de 20 enmiendas que según él ha presentado a los presupuestos. Aquí ha dado a conocer alguna de ellas, como la que solicitaba una partida de 1.000 euros para libros para la Biblioteca Municipal cuando ya había una partida de 3.000. En su opinión, esto demuestra el trabajo que hace el grupo popular, poniendo como ejemplo al anterior alcalde Valentín Bueno y actual Senador, que no ha defendido ni una sola propuesta en el Pleno o que no asiste a comisiones, al tiempo que se ha preguntado cuáles y cuántas han sido las propuestas que ha presentado en el Senado.

Trinidad Moyano ha recordado que el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Clemente, también objeto de las críticas de Bernardo Ortega, tiene diferencia en determinadas materias, “pero siempre ha practicado una oposición seria y responsable, siendo coherente, como cuando decidió no participar en la Junta de Gobierno Local”. En este aspecto ha recordado que los populares sí tienen un representante que cuando acude a las sesiones lo hace sin haberse leído la documentación.

Ha añadido Moyano que cuando los representantes de los ciudadanos fueron elegidos, no lo hacían representando a un partido u otro, sino que representaban a todos los ciudadanos de Villarrobledo, “votaran a quien votaran”, puesto que no hay que hacer distinciones con independencia de a quien se vote, instándole a que tenga más valores y calidad democrática.

Sobre los plenos vacíos de contenido a los que alude el portavoz popular, Trinidad Moyano le ha recordado que los populares han hecho daño a las empresas, como según ha apuntado, cuando votaron en contra de un expediente de calificación urbanística con todos los informes favorables para una de ellas.

También Moyano ha apuntado que Bernardo Ortega “no tiene legitimidad” para hablar de la Relación de Puestos de Trabajo, puesto que la tuvieron parada durante toda su legislatura, incluso con requerimientos judiciales, al igual que cuando piden que se abra la Escuela Infantil ‘Maestro Lucas Blázquez’ que los populares desmantelaron.

Sobre las políticas rancias a las que se refería el portavoz popular, Moyano ha señalado que los socialistas tratan de cumplir con su programa electoral, llegando a acuerdos con programas de los partidos que apoyaron la investidura. En cualquier caso, ha apuntado, si estar a la moda era despedir o cerrar servicios, ellos nunca estarán en la línea del PP.

Finalmente ha pedido a Ortega que compare sus ruedas de prensa y le diga en qué momento ha descalificado a un miembro del grupo popular, instándole por contra a que repase las suyas y compare.