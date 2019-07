La vicesecretaria de Política Social y diputada nacional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carmen Navarro, ha asegurado que el PP ha cumplido con España al rechazar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de la nación.

De esta forma se ha expresado la diputada nacional momentos después de la votación en la que Pedro Sánchez ha contado con 124 votos a favor, 170 en contra y 52 abstenciones. Así, Navarro ha comentado que Sánchez ha acudido a la investidura “sin los deberes hechos” y con la intención de que otros partidos políticos se lo hagan.

“A diferencia de Sánchez, Pablo Casado ha hecho sus deberes cumpliendo el mandato de los españoles en las urnas y liderando la oposición”, ha declarado la parlamentaria que ha puesto de relevancia la transparencia del PP durante los tres meses transcurridos tras las elecciones generales.

Navarro ha afirmado que el presidente del PP nacional “desde el primer minuto” dijo que no apoyaría la investidura de un presidente “que no es de fiar” y ha dado muestras de su forma de ser durante el año de gobierno que le llevó a la presidencia tras la moción de censura al gobierno de Rajoy. La vicesecretaria de los populares en la región ha continuado relatando el ofrecimiento de Casado a Sánchez de dar estabilidad a un gobierno socialista en el caso de que aceptase los once pactos de Estado que le ha ofrecido durante este tiempo, un compromiso que adquirió antes y durante la investidura.

“El PP cumple con su palabra como siempre y ha cumplido con su país rechazando la investidura”, además, se ha tendido la mano para superar los “nubarrones económicos” que se avecinan en el horizonte y fortalecer la cohesión territorial amenazada por el independentismo.