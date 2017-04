El presidente del PP de Albacete, Francisco Núñez, ha confirmado hoy su candidatura a la reelección en el próximo XII Congreso Provicial del Partido Popular que se celebrará el día 20 de mayo, en un acto multitudinario al que han asistido numerosos cargos públicos y afiliados de la capital y provincia, así como ex presidentes del partido, y que ha tenido su colofón con una foto de familia en la céntrica Plaza del Altozano de la ciudad.

“El Partido Popular son sus juntas locales de los 87 pueblos y sus afiliados y simpatizantes, siendo el partido más representativo de la provincia, que ha trabajado por un futuro mejor. Es por eso, por ese trabajo, esa pasión y por el respaldo y la ilusión que tienen los afiliados de la provincia a los que yo represento, es por lo que he decidido presentar mi candidatura el próximo Congreso provincial”, señaló Francisco Núñez.

Presentación de la Candidatura de Paco Núñez a presidir el PP de Albacete

El ya candidato a la reelección dijo que había tomado esta decisión por “varios motivos. El primero es que no voy solo; voy con todos los afiliados, represento a gente honrada, trabajadora que está orgullosa del Partido Popular, que cree en Albacete, que no se esconde y da la cara por sus vecinos. Yo me siento orgulloso de ese Partido Popular y del equipo que me ha acompañado en estos últimos años”, dijo.

“Una candidatura que tiene que seguir trabajando como hasta ahora y mirando hacia el futuro, dando más participación a los afiliados, para que todas las juntas locales tengan más vida dentro del Partido Popular. Tenemos que seguir contando con todos y cada uno de los diez mil afiliados. A día de hoy, el PP es el único partido que ofrece cohesión, estabilidad y futuro. Desgraciadamente, vivimos una etapa de debilidad institucional en Castilla-La Mancha, el pacto de Page con Podemos de hace dos años hace aguas, provoca incertidumbre, miedo y provoca que mucha gente esté dando la espalda a Castilla-La Mancha por sus dirigentes. Ese gobierno de Page con Podemos es pernicioso para la región, es una gobierno perjudicial”, aseveró Francisco Núñez.

Presentación de la Candidatura de Paco Núñez a presidir el PP de Albacete

Por ello, el presidente provincial hizo hincapié en que “el PP, con la dirección de Cospedal y Rajoy, es el único que ofrece cohesión, certidumbre y futuro, por ello es por lo que quiero seguir trabajando aquí en Albacete, para seguir dando la cara antes los problemas y para seguir representando a un partido ganador, que quiere seguir creando empleo, mejorar la Sanidad, la Educación, la protección social y la vida de los ciudadanos. Ese el PP que represento, el partido de Rajoy y Cospedal, y el de los afiliados de la provincia de Albacete”.

“Así es el proyecto político que encabecé en 2012 y el que quiero seguir encabezando ahora, a partir del Congreso Provincial de 2017, un Partido Popular donde cuentan todos los afiliados que quieren seguir trabajando por España, desde la provincia de Albacete”, concluyó Francisco Núñez.

Presentación de la Candidatura de Paco Núñez a presidir el PP de Albacete