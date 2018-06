Tras mantenerse en su vuelta a la Liga 123, el Albacete espera poder echar raíces en una categoría en la que es muy complicado ser regular.

El Albacete Balompié está tratando de perfeccionar su plantilla para que la próxima campaña el club se mantenga en Segunda División. La meta de los castellanomanchegos no es otra más que la de tratar de asentarse en una Liga 123 en la que han pasado la gran mayoría de las temporadas en los últimos 25 años y convertirse para los pronósticos como una muy buena opción para gastar los bonos que las diferentes casas de apuestas nos ofrecen.

Tras terminar en su vuelta a esta división en decimoséptima posición, el Alba buscará ir subiendo posiciones poco a poco teniendo como objetivo final del proyecto el regreso a una Primera División en la que no se juega desde el 2005.

La afición, una necesidad

Una de las claves que desde el club se entienden como primordiales es la de seguir aumentando su número de socios. El crecimiento fue bastante importante la pasada temporada, gracias en gran parte al ascenso a Segunda. Y es que, se registraron un total de 142.000 espectadores a lo largo del curso, un número muy superior al de la 2016-2017.

Aunque, desde las oficinas del Albacete se piensa que esta cifra puede seguir aumentando considerablemente si de verdad se transmite ilusión con el proyecto a la gente. Por ello, la intención no es otra más que la de acercarse al número registrado de aficionados que asistieron al último encuentro de la temporada, ante el FC Barcelona “B”, en el que los blancos se jugaban la permanencia. En aquel partido, un total de 12.500 espectadores abarrotaron las gradas de un Carlos Belmonte que se volvió a sentir un estadio importante, tras tener un 70% aproximadamente de su aforo lleno.

Está claro que el apoyo de toda esa gente ayuda mucho a que los jugadores crean en sus posibilidades y peleen incluso más de lo que ya lo hacen. Por esa razón, desde el club se entiende que es importante seguir atrayendo cada día a más aficionados para que arropen a los futbolistas en los partidos de casa donde los tres puntos deberían ser prácticamente innegociables.

Esta es una de las bases que se está trabajando más profundamente desde la institución del Albacete. Y es que, para que el equipo pueda estar en la lucha por subir a Primera División, necesita que el Carlos Belmonte se convierta en un fortín casi inexpugnable en el que sus rivales tiemblen cada vez que les toque visitarlo.

Otro gran cambio en la plantilla

Otra de las necesidades que se tiene desde el club es la económica. Está claro que el hecho de mantenerse en Segunda le da un mayor poder económico para poder afrontar fichajes algo más costosos. Como sabemos, permanecer en esta categoría te da la posibilidad de cobrar un dinero extra por los derechos televisivos, lo cual supone un ingreso importante para una entidad como la del Alba.

Precisamente esta es una de las razones por las que se espera que este mercado de verano sea muy movido en cuanto a entradas y salidas de jugadores en la plantilla del equipo. Unos fichajes en los que Mauro Pérez, el nuevo director deportivo, tendrá que estar muy afinado para mejorar una plantilla, como la que ya se tenía, en busca de una subida importante de la clasificación.

Con ello, lo que se pretende no es otra cosa más que la de traer a futbolistas que permitan al Albacete estar por la tabla media. Se es consciente de que en una división tan igualada es complicado salvarse con mucha antelación, pero las sensaciones que se quiere transmitir a la gente son de seguridad y de tener un proyecto ganador que poco a poco le permita seguir escalando posiciones en la clasificación. Eso sí, no hay que olvidarse que lo primordial es el hecho de salvarse y no descender a una Segunda B de la que luego es muy complicado ascender.

Por todo ello, se estima que podría haber entre a 10 o 12 fichajes este verano que completen una plantilla de la que también habrá grandes salidas. De hecho, de momento se han confirmado ocho bajas, entre las que podemos destacar las de hombres muy importantes en la pasada campaña como son Mariano Bittolo o Daniel Rodríguez.

El primero, tras ser uno de los 10 hombres que más minutos disputaron, ha decidido no renovar y el 30 de junio se desvinculará del Alba según finalice su contrato. Una baja que deja muy vacío el lateral izquierdo que tan bien ha defendido en una temporada en la que ha jugado 27 partidos.

Por su parte, Rodríguez ha preferido también no renovar para firmar por un recién ascendido como es el Real Mallorca. El de Betanzos firmará tres temporadas con el club insular tras su negativa a continuar en una entidad que ha apostado muy fuerte por él, ofreciéndole ser uno de los mejores pagados de la plantilla.

Dos bajas muy sensibles que habrá que rellenar con fichajes que estén a la altura, con futbolistas que lleguen para pelear por un puesto de titular desde el primer momento y que eleven el nivel medio de los jugadores.

Vuelven las cesiones

Eso sí, en principio, los números cuadran en cuanto a que por el momento ha habido ocho bajas, mismo número que de regresos de cesión. Recordemos que vuelven al Albacete Iván Sánchez, Eloy Gila, Sergio Molina, Fran Carnicer, Isaac Aketxe, Christian Galas, Héctor Pizana y Lado. El problema está en que si con estos futbolistas no se contaba hace 12 meses, tampoco parece que se vaya a hacer ahora, al menos con algunos que no han dado el callo en sus respectivas cesiones.

Por ello, salvo que las exigencias del guion dicten lo contrario, la gran mayoría de ellos tendrá que volver a buscarse un puesto fuera del Albacete. Lo normal es que bastantes de ellos regresen a Segunda B, donde han jugado esta temporada, o, incluso, al mismo equipo que la pasada campaña.

Mucho trabajo para Mauro Pérez

Todo esto no hace más que evidente que la secretaría técnica tendrá que traer por lo menos a ocho o 10 hombres que puedan cumplir con la exigente temporada que tienen por delante los blancos. De momento varios son los rumores que rodean a la entidad castellanomanchega, con nombres muy destacados que, en caso e concretar su llegada, supondrían una subida importante del nivel de la plantilla.

Se ha contactado con el Getafe para hacerse con los servicios de dos jugadores como son el portero Filip Manojlovic y el delantero Manuel Jesús Vázquez, más conocido como Chuli. El primero de ellos es un excelente guardameta de tan solo 22 años, que incluso ha llegado a debutar con la selección absoluta de Serbia. El segunda, un punta experimentado en la categoría que ayudó a los madrileños a subir a Primera hace dos campañas. En caso de concretar sus cesiones, serían dos altas de grandísimo nivel, hecho que ayudaría a dar ese paso hacia adelante que se quiere dar desde el club.

Otro de los nombres que más fuerza ha cogido en los últimos días es el de Eugeni Valderrama, centrocampista muy joven del Valencia que estaría buscando minutos en un equipo de Segunda para ir fogueándose en el fútbol profesional. El club che tiene más que cubierta esa posición, por lo que Marcelino García Toral vería con buenos ojos una cesión a un equipo donde pueda destacar y, sobre todo, jugar cada fin de semana.

No cabe duda de que su llegada, en calidad de cesión obviamente, podría suponer un alto estímulo para el resto de la plantilla. Y es que Valderrama es un futbolista íntegro, que, a pesar de no tener experiencia en esta categoría, se haría con un puesto de titular casi con facilidad si consigue desplegar la calidad que lleva dentro.

Por último, Jairo Izquierdo es el otro jugador que más posibilidades tiene de llegar al Albacete. Este no sería mediante cesión, como ocurre con los tres ya mencionados, sino que aterrizaría en el club blanco a través de su fichaje. El extremo de 24 años milita actualmente en un Extremadura, donde ha terminado de explotar convirtiéndose en una pieza clave esta temporada.

Posee grandes condiciones para desbordar y una muy buena pierna izquierda con la que pone centros precisos al área. Además, una de las razones principales para ficharle es que en la actual plantilla del Alba no hay un futbolista con características similares a las del canario, por lo que parece que su llegada sería todo un acierto por parte de la dirección deportiva.

El problema con Jairo es que hay otros equipos de Segunda interesados también en hacerse con sus servicios, como podría ser el caso del Córdoba. Por ello conviene ir adelantando conversaciones tanto con el futbolista como con el Extremadura, para poder concretar a un jugador con un perfil muy interesante, que ayudaría a que el Alba siga creciendo como espera, en busca de encontrar esa estabilidad deportiva en Segunda que perdió en 2011.