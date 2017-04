El Museo Municipal de Albacete acoge estos días una muestra de carruajes de los siglos XVIII y XIX, pertenecientes a la colección privada del albaceteño Juan Martínez. El título de la exposición, ‘Restaurar la Memoria’, dice mucho por sí mismo y fue una idea de su hija, amante desde siempre de estos temas, al igual que él (que lleva más de cuatro décadas haciéndose con estos ejemplares).

“Vais a poder ver una colección de once coches, todos diferentes entre sí y originales; todos están muy bien restaurados, y éste es el esfuerzo de más de 40 años, comprando coche a coche”, nos contaba el propio Juan desde ‘el corazón’ de esa exposición.

“Lo importante es tener mucha afición”

Martínez ha recordado con La Cerca que el primero de estos carruajes que compró “fue la Araña” y que, desde ese momento, fueron llegando todos los demás. Asegura que lo importante es “tener mucha afición” y, que a pesar de requerir muchas horas preparar estos coches para salir con ellos (y luego, limpiarlos al regreso), cada paseo merece la pena.

“Estos coches salen a la Feria todos los años desde los ’60; el mantenimiento se basa en quitarles el polvo, tenerlos en un sitio con un poco de humedad y nada más… procurar tenerlos limpios”, ha explicado.

Juan Martínez, propietario de la colección de carruajes expuesta en el Museo Municipal de Albacete con el nombre “Restaurar la Memoria”, junto a su hijo Juan.

Una exposición enmarcada en un Centenario muy especial para Albacete, el del ‘La Chata’

Como una madre que quiere por igual a todos sus hijos, Juan Martínez asegura que no tiene favoritos entre estos coches porque “cada uno tiene algo especial”. Nos cuenta que después de tres años de insistirle, el concejal de Cultura y el propio alcalde han logrado que (en el marco del primer Centenario de la Plaza de Toros de Albacete que ya estamos celebrando), Juan Martínez se haya animado finalmente a compartir con todos esta muestra de joyas dignas de ser admiradas: “Ya me decidí, me han convencido y estoy contento, porque así que Albacete pueda disfrutar de una cosa que seguro mucha gente no sabía”, nos dice.

Quien tenga curiosidad por ver al detalle esta exposición, podrá hacerlo aún durante algunas semanas porque será hasta el próximo 7 de mayo cuando esté visible a todos en este Museo Municipal.

