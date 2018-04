CCOO -Albacete ha celebrado hoy una jornada de información, reflexión y debate sobre” Lenguaje no sexista”, dirigida a las secretarias de Mujeres e Igualdad y a las y los responsables sindicales de territorios y federaciones, con el objetivo de “ofrecer recursos y estrategias para facilitar en su comunicación un lenguaje igualitario, no sexista”

Ha sido inaugurada por Carmen Juste, secretaria general de CCOO Albacete, Rosario Martínez, secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO CLM, acompañadas por la filóloga Eva Antón, que forma parte del Equipo de la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO.

Juste ha enfatizado la importancia de adoptar usos no sexistas del lenguaje indicando que “un lenguaje no sexista es aquel que no oculta, no subordina, no infravalora, no excluye”.

Por su parte, Martínez ha resaltado la importancia del papel de la formación en el lenguaje no sexista para que toda la comunicación se transmita sin ningún tipo de discriminación sexual.

Entre los objetivos de la Jornada, la reflexión y el análisis sobre determinados usos del lenguaje que resultan sexistas y sobre sus consecuencias discriminatorias en diferentes ámbitos.

Bajo el título de “Lenguaje inclusivo en la comunicación sociolaboral”, se ha desarrollado la primera parte del bloque temático que incluye los conceptos básicos de género; la diferenciación entre “género gramatical” y “género” en las ciencias sociales; el lenguaje: construcción ideológica, transmisor cultura, instrumento de comunicación; usos del lenguaje sexista y excluyente: Problemas de comunicación y de discriminación, entre otros temas expuestos durante la sesión para fomentar el debate y la participación.

Eva Antón ha destacado la necesidad de un lenguaje en el podamos tener representación la totalidad de las personas, un lenguaje igualitario, no excluyente que visibilice a la mujer, que rompa estereotipos y neutralice prejuicios sexistas.

El segundo bloque temático incluye contenidos sobre el lenguaje no sexista en las normativas igualitarias; el papel de guías y recomendaciones; CCOO por la comunicación no sexista e incluyente; el lenguaje inclusivo en el ámbito sociolaboral: manejar distintas distintas alternativas para utilizar el lenguaje de forma no sexista e incluyente; recomendaciones en lenguaje: Ejemplos de interés para el ámbito sindical (negociación colectiva, comunicados, informes, titulares, lemas, redes ); y las recomendaciones en uso de imágenes, contenidos y otros aspectos de la comunicación en diversos formatos.

En ella también ha participado Carmen Briz, Coordinadora de la Revista Trabajadora, que forma parte del Equipo de la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO con la ponencia titulada “Estrategias de comunicación para hacer visible el compromiso de CCOO con la igualdad de género”, facilitando a las personas asistentes las estrategias necesarias para comunicar con un lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas.

Finalizadas las ponencias, posteriormente se ha hecho una puesta en común de las ideas para llegar a las conclusiones y la evaluación. El curso, orientado a responsables en Secretaría de Mujeres e Igualdad y a responsables en territorios y Federaciones pretende ofrecer recursos y estrategias con el fin de facilitar en su comunicación un lenguaje igualitario, no sexista.