Bernardo Ortega, Portavoz Popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, ha vuelto a destacar la inacción del alcalde socialista; para ello, ha denunciado la falta de atención al colectivo de la discapacidad, concretamente ha informado que “ha pasado un mes desde que el concejal desaparecido de deportes Joaquín Planelles, llamara barriobajero a un ciudadano discapacitado de la localidad, que por necesitar rehabilitación en la piscina municipal, acudió a un medio de comunicación para denunciar que, después de dos años y medio, no se le prestan los servicios que necesita por prescripción facultativa”.

Lamenta Ortega que “parece que el alcalde socialista haya dado el visto bueno a las declaraciones del concejal de deportes, pues no ha salido a los medios de comunicación a pedir perdón por esas declaraciones; ni han pedido perdón, ni ha dimitido el concejal de deportes, ni el alcalde lo ha cesado, pero lo más grave y triste, es que un mes después, este ciudadano sigue sin ser atendido y sin que lleven a cabo su rehabilitación para mejorar un poco su calidad de vida”.

El edil popular ha manifestado que “todo esto es por represalias personales, pues no tiene otra explicación que este equipo de gobierno tenga tan poca sensibilidad para seguir sin dar a este ciudadano la rehabilitación que necesita”.

Por todo ello, Ortega tiene claro que Alberto González está persiguiendo y castigando al colectivo de la discapacidad, “algo que hemos visto con este vecino que lleva esperando su rehabilitación más de dos años y medio; pero también lo hemos visto contra otro vecino, con discapacidad, que hasta hace tres meses ha estado intentando quitarle una rampa que hay en su propia vivienda; todo ello, simplemente porque este vecino ha sido muy crítico en redes sociales con la gestión de Alberto González”.

Bernardo Ortega ha comentado que “al PP nos parece muy bien todo lo que ha avanzado y se ha hecho para beneficio del colectivo de discapacitados, pero no podemos olvidar que, por otra parte, ha quitado algunas plazas de aparcamiento perjudicando a otras personas”.

Bernardo Ortega lamenta que “estamos echando de menos que algunos grupos políticos, como IU, no haya reclamado ni reprochado la falta de atención a estos vecinos discapacitados, mientras que sí se está ocupando de otras polémicas que no afectan el día a día de nuestros vecinos, que no benefician ni suponen ninguna mejora para el pueblo; vecinos que quieren que desde el Ayuntamiento les solucionen los problemas reales, como que se arreglen los baches de las calles, que se genere empleo, que se bajen sus impuestos, que se arreglen los parques y jardines, o se ayude al colectivo de los discapacitados, entre otros asuntos”.

Para terminar el Portavoz popular ha exigido a Alberto González respuestas, como “por qué no han pedido perdón a este vecino por llamarle barriobajero, por qué no ha dimitido el concejal de deportes o por qué no lo ha cesado el alcalde, un mes después de haber vertido esos graves insultos”.