El secretario general del PP de Villarrobledo y candidato a las Cortes Regionales Bernardo Ortega, se ha referido de forma contundente a la gestión del PSOE tanto en C-LM, con Page, como en Villarrobledo, con Alberto González, a la que ha definido como ineficaz, pasiva e inoperante.

Ortega ha lamentado que González no haya estado a la altura de los socialistas que ha habido en Villarrobledo “motivo por el cual no puede ni recibir el calificativo de socialista”.

El candidato a las Cortes Regionales ha hablado de dos temas de actualidad en los medios y en nuestra localidad, y que son un claro ejemplo de los diferentes modelos de gestión que han llevado a cabo los dirigentes socialistas en esta legislatura y otro modelo muy distinto que llevarán a cabo a partir del próximo 26 de Mayo, tanto Paco Núñez como Valentín Bueno en C-LM y en Villarrobledo.

Uno de esos temas a los que se ha referido el dirigente popular es a la sanidad, y para ello ha recordado el folleto “publicado hace poco por el PSOE de Villarrobledo, con un coste de más de 5.000€ y que ha sido pagado por las arcas municipales, por tanto pagado por todos los ciudadanos, en los que aparece una foto de una resonancia magnética, sacada de internet, para hacernos creer que la tenemos instalada en nuestro Hospital, pero que ha resultado ser una gran mentira”.

“Los dirigentes, Page y González, siguen engañando constantemente a los ciudadanos, nos intentan tomar por tontos, y hoy, la resonancia sigue sin estar en el Hospital, y los ciudadanos tienen que seguir yendo a otros hospitales como al de Tomelloso o Alcázar de San Juan a cualquier hora; todo ello consentido por el dúo Page y González”, ha explicado Ortega.

Añade Bernardo Ortega, también, otro engaño, que es el parking del Hospital, cuyo pago debía ser asumido por la Junta, ya que “nuestro Hospital tiene carácter comarcal, con una comarca sanitaria de 70.000 pacientes pero lo vamos a pagar los ciudadanos de Villarrobledo, algo que está consintiendo Alberto González, ya que no se habla ni con Page ni con Ruiz Santos, porque es un traidor político y no le ha reclamado ese pago a nadie de la Junta, por tanto será asumido casi en su totalidad por los ciudadanos de Villarrobledo”.

Otra mentira en materia sanitaria, ha sido el Centro de salud 2, “prometido por Alberto González, y posteriormente por Page en su consejo de gobierno itinerante; y por último, en enero de 2019, es Page, en el Debate de Estado de la Región quien dice que está presupuestado con un montante de dos millones de euros, y que por tanto el inicio de las obras empezarán de manera inminente, otra mentira más, cuando el mismo Page ha sido incapaz de llevar los presupuestos de 2019 a las Cortes Regionales y por tanto es totalmente falso que este presupuestado”.

Afirma Ortega que tras estas declaraciones de Page en enero, el alcalde socialista de Villarrobledo afirma, contradiciendo a Page “que no se va a hacer ningún centro de salud en Villarrobledo, y que no va a permitir que se haga esa obra, motivo por el que Page le amenaza con cesarlo de la candidatura a la alcaldía de Villarrobledo; ante esta situación, al actual alcalde de Villarrobledo no le queda otra que retractarse de sus afirmaciones y decir que sí se va a hacer el segundo centro de salud”, nos explica el edil popular.

Por tanto, vemos como Page se ha pasado toda la legislatura humillando a los ciudadanos de Villarrobledo, y Alberto González lo ha consentido.

Frente a todo esto, Ortega ha apostado por la gestión que va a realizar el que “será el próximo presidente de C-LM, Paco Núñez, cuya primera medida a este respecto, será la reducción de las listas de espera en un 50%, para eliminar la nefasta gestión de Page, y va a dotar una partida presupuestaria para solucionar ese gran problema; eso lo hará Paco Núñez con la colaboración del que va a ser el próximo alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno”.

Ha hablado de otro tema de actualidad, y para ello ha dejado claro que Alberto González será conocido por ser el peor alcalde de la historia de Villarrobledo por muchos motivos; para ello ha recordado los caprichos del alcalde, como su capricho motero, cuyas dos ediciones han costado más de 200.000 €; también ha recordado cómo Alberto González ha hablado en muchas ocasiones de generación de empleo, “y suponemos que se refiere a la contratación de sus amiguetes y afines al PSOE”. Añade Ortega que también será conocido por haberse pasado los cuatro años de legislatura mintiendo y engañando a los ciudadanos.

Respecto a esto, se ha referido Bernardo Ortega al arreglo del molino “del que está presumiendo el alcalde sobre su arreglo; y le agradecemos que por fin haya hecho caso al PP de Villarrobledo, ya que hemos pedido su arreglo en más de 15 ocasiones a Alberto González, recordando una vez, que este alcalde solo acierta cuando hace caso al PP”.

Ortega ha pedido al alcalde socialista que explique a los ciudadanos, en plena época electoral, los presupuestos y pagos de este arreglo del molino, pues en principio en junio de 2018 hizo una modificación de crédito de 12.000 € que no llegó a llevar a cabo, después dijo que era poco y en el presupuesto de 2019, con la viabilidad del PP, presupuesta 18.000 € más, lo que supone un montante de 30.000 €; pero ahora que procede a ello nos dice que se van a dedicar a su arreglo 23.200 €, es decir 6.800 € menos de lo inicialmente presupuestado. Los ciudadanos se preguntan si es que va a dedicar esa diferencia en pagar su campaña electoral, así que por tanto que explique y aclare el montante del molino”.

Le recuerda Ortega que “a pesar de las acusaciones contra el PP y el estado del molino al final de la anterior legislatura, le informamos que cuando Alberto González llego a la alcaldía, estaban las cuatro aspas, muy diferente al estado en el que nos encontramos en 2011 el molino, con tres aspas solamente, se arregló y también se procedió a arreglar otra que cayó, por tanto en 2015 el molino se encontraba en perfecto estado, alcanzando su mayor deterioro durante esta legislatura bajo el gobierno de Alberto González”.

Ha dejado claro el dirigente popular que “ha sido gracias a la insistencia del PP durante toda la legislatura en que se arreglase el emblemático molino de nuestra localidad; y también hay que agradecerle la labor y el interés que ha mostrado la Asociación Histórico-Patrimonial La Bravera, que han presionado para que se mantenga nuestro patrimonio como nos merecemos”.

En resumen, “hay una gran diferencia entre la gestión llena de mentiras y engaños de Page y Alberto González, frente a las propuestas serias y razonables que a partir del 26 de mayo van a poner encima de la mesa Paco Núñez y Valentín Bueno”.