Bernardo Ortega, secretario general del PP de Villarrobledo, ha valorado un ruego que le hizo al alcalde socialista en el último Pleno en relación con lo acontecido en días anteriores, y “es que a través de los medios de comunicación, vimos al alcalde y a la teniente de alcalde, Trinidad Moyano, participando en el minuto de silencio que se hizo por los últimos atentados de Londres; este hecho no es criticable, sino todo lo contrario; lo que sí es criticable es que no se convocara ese minuto de silencio en Villarrobledo, pero es que en este caso el concejal que tendría que haber presidido ese minuto tendría que haber sido Juan Luis Íñiguez, que como todo el mundo recordará se disfrazó en este carnaval de terrorista yihadista, suponiendo esto una terrible falta de respeto a las víctimas, y parece ser que al alcalde socialista no le pareció muy oportuno”.

Ha recordado el escrito presentado por el PP pidiendo la dimisión de este concejal, “hecho muy grave que hasta los medios de comunicación nacionales se hicieron eco, y lejos de pedir perdón por disfrazarse de terrorista yihadista, lo que hizo ese concejal, con una caradura sin precedentes, fue faltar al respeto a todos los votantes del PP de Villarrobledo, llamándolos rancios y mojigatos, además de faltar el respeto a los mayores y a nuestras tradiciones”.

Juan Luis Íñiguez defendió en el Pleno el disfraz que se puso de terrorista yihadista, criticando para defenderlo el disfraz que utilizó Ortega como manchego, y “me siento orgulloso de utilizar el disfraz de manchego y de abuelo, -ha dicho Ortega-, y lo seguiré haciendo como lo he hecho siempre; además nuestro carnaval posee un día dedicado al Orgullo manchego, y hay que seguir defendiendo nuestras tradiciones”.

Ha insistido Ortega en que prefiere disfrazarse de abuelo y de manchego, antes que salir a entregar los premios de carnaval disfrazado de terrorista yihadista.

Bernardo Ortega ha dicho que “los concejales del PP ya estamos acostumbrados a los insultos de Juan Luis Íñiguez, con el beneplácito de Alberto González, como por ejemplo cuando llamó loca o esquizofrénica en un Pleno a la concejal del PP Amalia Gutiérrez; pero desde el PP no le vamos a dejar que sigan insultando a nuestros votantes, solo por no pensar como ellos, al igual que le pido que no vuelva a faltar el respeto a nuestros mayores”.

Ha insistido en la poca vergüenza que siguió demostrando Íñiguez en el último Pleno, como cuando dijo que el PP no quiere el carnaval y está deseando que vuelva a celebrarse bajo llave, en la oscuridad y en el Círculo Mercantil, y “desde el PP creemos que es un inepto como político y como gestor, y no piensa lo que dice”.

En defensa de su disfraz de terrorista, Íñiguez ha dicho que su disfraz formaba parte de su vida privada, pero Ortega ha aclarado que “subió a una entrega de premios, representando al ayuntamiento y a todos los ciudadanos de Villarrobledo, aunque parece ser que no se considera concejal, a consecuencia de todos los votos que han perdido”.

El edil popular ha dejado claro que no todo vale en carnaval y hay líneas que no se pueden sobrepasar.

Bernardo Ortega ha terminado con las declaraciones realizadas por el alcalde socialista tras el minuto de silencio por las víctimas de San Petersburgo, en las que se dedicó a mentir, dejando clara la bajeza política de este alcalde, superando incluso a su predecesor socialista Pedro A. Ruiz Santos, que en vez de mostrar sus condolencias por el atentado y poner en valor y ensalzar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y al Ejército español por el trabajo que llevan a cabo en la defensa de nuestro país, se dedicó a mentir y utilizó ese acto para decir que Bernardo Ortega había dicho que el PSOE no condena los actos terroristas, y ha dejado claro el edil popular que “solo nombré al alcalde y al concejal Íñiguez, y en ningún momento nombré al PSOE, lo cual demuestra la bajeza política del alcalde socialista sin precedentes en nuestro ayuntamiento”.