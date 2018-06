El candidato a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, ha realizado en la tarde de este jueves su primera visita en campaña a Castilla-La Mancha, donde asegura que está encontrando “muchos compañeros con ganas de cambiar cosas en el partido”. Casado ha subrayado que ésta es “una región fundamental para el Partido Popular” y que, cuanto antes, deben “recuperar el Gobierno de la Junta”.

Para impedir que, como ha asegurado que sucedió en esta región, les arrebaten Gobiernos en zonas en las que ganaron las elecciones, Pablo Casado considera clave que el partido cumpla tres requisitos:

“El primero, que nos ilusionemos y que los afiliados vuelvan a participar, a sentirse importantes, a saber que son imprescindibles para el futuro; el segundo, que nos renovemos, porque hay que cambiar a una etapa en la que todos cabemos y en la que la gente con experiencia estos años es fundamental pero también es positivo que gente nueva asuma responsabilidades; y, en tercer lugar, que estemos unidos: de este Congreso tenemos que salir más fortalecidos porque los partidos que no están unidos al final son más débiles en las elecciones o pueden acabar fracturados (como hemos visto que ha pasado en el PSOE o en Podemos tras las últimas primarias)”, ha enumerado.

Y “todo eso –ha añadido Casado- teniendo muy claros los principios del Partido Popular”. En este sentido, ha desgranado: “Tenemos que reivindicar esas banderas que nos han hecho una fuerza ganadora, como la unidad de España, como la libertad individual y económica (bajando impuestos y eliminando trabas), como esa política de familia y de defensa de la vida que en estos días se ve empañada sobre las propuestas sobre la eutanasia o la reivindicación de leyes sectarias como la del aborto que aprobó Zapatero en cuanto Sánchez ha llegado al Gobierno; también es fundamental reivindicar la honestidad y la eficacia en la gestión pero desde la honradez; y la seguridad y, en especial, la reivindicación de las víctimas del terrorismo”.

Anuncio de campaña en materia de impuestos y miras altas a nivel electoral: "El PP tiene que aspirar a volver a tener 11 millones de votos"

En la hoja de ruta sobre cómo lograr todo esto, Casado ha señalado la que se ha convertido en su primera medida anunciada.

“Si presido el Partido Popular, todos los programas electorales a partir de ahora incluirán la supresión de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio; habrá una rebaja del IRPF por debajo del 40%, y el impuesto de Sociedades empezará a bajar desde el 20% a ese 10% que algunos países europeos ya tienen, dependiendo de las circunstancias”, ha manifestado

Impuestos bajos, una sociedad emprendedora, creación de empleo y, sobre todo, recuperar las señas de identidad que lo afiliados del PP les reclaman; ése es, según Casado, el camino para conectar con la base social de la formación que en las últimas citas electorales les ha dado la espalda.

“Creo que hay millones de personas que están deseando que les demos una excusa para volver a votarnos” ha subrayado Casado, que ha afirmado que “el PP tiene que aspirar a volver a tener 11 millones de votos porque así ni les arrebatarán alcaldías ni autonomías donde ganen, ni les podrán hacer Mociones de Censura como la que ha tenido lugar en el país”.

"Aquí estoy, deseando que los afiliados de Albacete escuchen un discurso que es integrador, ilusionante y, sobre todo, ambicioso y de futuro, porque España nos necesita"

Pablo Casado, en tierras aparentemente más vinculadas a la también candidata a la presidencia del PP Mª Dolores Cospedal, ha pedido "que haya libertad".

“Yo lo que propongo es una campaña en la que no estoy pidiendo avales ni que nadie se retrate, pero pido que haya libertad y que nadie hable en nombre de una Comunidad Autónoma o de una provincia; me consta que el partido aquí está informado y le ha parecido muy bien que viniera a hacer campaña, y yo creo que no venir a hacer campaña a Castilla-La Mancha sería un mal gesto por mi parte porque es una tierra a la que yo quiero mucho, en la que tengo muchos amigos y, sobre todo, que es muy importante para España; sinceramente, los partidos políticos de ámbito nacional tenemos que preocuparnos por toda España, pero en especial, allá donde no estamos gobernando, porque la Dirección nacional tiene que no solo pedir, sino también ayudar y estar muy pendiente de aquellos territorios en los que ahora está gobernando el Partido Socialista (en mi opinión, mucho peor que cuando gobernaba el Partido Popular con Mª Dolores); a ese respecto, y con ese compañerismo, pues aquí estoy, deseando que los afiliados de Albacete escuchen un discurso que es integrador, ilusionante y, sobre todo, ambicioso y de futuro, porque España nos necesita”, ha explicado.

Además ha concluido que, de ser presidente del Partido Popular, trabajará para que en los próximos procesos congresuales la gente participe más y hay una mayor afiliación.

