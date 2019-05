El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha avisado este domingo en Albacete que, siendo “clave” el resultado de las elecciones municipales y el de las europeas, él quiere ganar con solvencia, animando a los ciudadanos a no confiarse ni a dar “las cosas por hechas”. “Yo me la juego”, ha reconocido.

En un mitin en el Pabellón de la Feria de Albacete —que se ha quedado pequeño— junto al presidente del Gobierno en funciones y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, García-Page ha admitido que en España ahora mismo hay “una ola tremenda a favor” que puede ser “todavía mejor” y para ello “la región necesita que Albacete empuje” como otras veces lo ha hecho.

No obstante, ha iniciado su intervención dirigiéndose a Pedro Sánchez. “Hoy no le doy la bienvenida a Pedro, le doy la bienvenida al presidente”, invitando a continuación al máximo dirigente socialista a estar “en la feria más ejemplar y más emotiva de toda España, la de Albacete” y que acompañe tanto a Emilio como a él a “inaugurar el magnífico hospital” que está construyendo el Ejecutivo regional.

“De lo que más podemos sentirnos orgullosos, porque de eso depende realmente el mejor futuro de nuestros hijos, es el Gobierno de España y está en buenas manos”, ha manifestado García-Page, que ha destacado que con Sánchez “hay una sensibilidad especial” para poder hablar de agua” y hablar de tantas cosas que le ha concedido su gobierno.

COLEGIO DEL BARRIO UNIVERSIDAD

García-Page, que ha avanzado que la próxima semana el Ejecutivo licitará las obras de construcción del nuevo colegio del barrio de la universidad, ha pedido el apoyo para su “segunda vuelta, como si fuera un partido” —“el partido que nos interesa ganar es el de mañana, entre el Alba y el Granada”, ha destacado ante un auditorio entregado—, convencido de que “los próximos cuatro años para esta tierra tienen que ser necesariamente mejor que los que hemos tenido”.

“El lunes 27 voy a ser el presidente, si la gente quiere, de todos y de todas, no me va a importar a quién han votado, pero sí me importa ahora a quién voten”, ha explicitado, reconociendo que necesita un apoyo “masivo” para no ser un presidente de “alquiler” como le ha tocado “a veces” ser, y lo ha demandado de “gente que puede votar una cosa u otra, que no nos votó en la anterior” y la que sabe cómo sufría.

“Pido un voto sincero, un voto claro, que nos permita pactar con empresarios y sindicatos y organizaciones agrarias”, ha expuesto García-Page, que ha saludado en este punto a los secretarios regionales de CCOO, Paco de la Rosa, y UGT, Carlos Pedrosa, presentes en el mitin.

A la entrada de Sánchez y García-Page al recinto —que se ha quedado pequeño para albergar a los asistentes y muchos de ellos se han quedado en la calle— han coreado ‘presidente, presidente’. Durante la intervención del secretario general del PSOE también han usado el ‘Con Rivera no’ que le dirigieron la noche de las elecciones generales tras conocerse su victoria a las puertas de la sede del partido.

BRUCE SPRINGSTEEN EN EL ‘ANTORCHAS’ 2020

El candidato socialista a la Alcaldía, Emilio Sáez, ha iniciado su intervención dando las gracias a Pedro Sánchez por haber “puesto en pie este partido”. “Paró a la derecha, a todas, a las más ultras y a las más derechas porque la ciudadanía española tiene inteligencia y sabe medir bien y cuándo tiene ir en masa a la calle a decir ‘no’ al retroceso de derechos”.

Sáez también ha hablado de sus propuestas con las que no va a “dejar atrás a nadie” y aprovechar la festividad de San Juan para poner en marcha el Festival Nacional de Música de Nocturna ‘Antorchas’ en 2020. Sobre esta última iniciativa, ha propuesto un trato al presidente del Gobierno central para que, si quiere y tiene tiempo, cuando sea elegido alcalde, le invite a la Moncloa. “Y tomando un café me dices que lo de la A-32 Albacete-Linares está resuelto y que lo del tercer carril de La Roda-Albacete está resuelto”, entre otros temas.

Si ello ocurre, Sáez se ha comprometido a pagarle la entrada tanto a Pedro Sánchez como a García-Page para que en 2022 puedan ver a Bruce Springsteen en Albacete dentro del ‘Antorchas’. “Y si me dices que vas a hacer un acuerdo con franceses y alemanes y vas a traer más faena de Eurocopter y Airbus te hago la ola”, ha añadido el candidato a la alcaldía albaceteña.

“Dentro de cuatro años la gente va a decir ¡qué alcalde más cojo-nudo tenemos!”, ha bromeado Sáez sobre su propia cojera, instando a todos los presentes a salir “a votar y a ganar” y especialmente se ha dirigido a los jóvenes que votan por primera vez, a los que ha pedido que nadie les robe sus derechos ni les quite sus libertades.

EUROPA FUERTE

Ha abierto las intervenciones la candidata al Parlamento Europeo por el PSOE Cristina Maestre, que ha defendido su papel de ser “la única candidata que hay en toda Castilla-La Mancha a las elecciones europeas”, y ha animado a los ciudadanos a apoyar al PSOE para “culminar el proyecto” que inició Pedro Sánchez el pasado 28 de abril.

Maestre ha insistido que en Europa hay que defender a los agricultores de la región, a través de la PAC, y a ese respecto, ha dicho, hay un gobierno “que está centrado en liderar la causa” y en que no se reste ni un euro de lo que necesita el campo, la ganadería, el mundo rural.

“Necesitamos una Europa fuerte que se dedique a pelear y a fijar la población”, ha defendido la candidata, y una Europa que sea social para garantizar la protección social, “que se siga avanzando en igualdad”.

Para ello, hay que “esforzarse” en lo que queda de campaña para decirle a los ciudadanos que los socialistas tienen “el cuerpo feliz” porque tenemos un Gobierno Socialista en España pero se necesita “culminar lo que se inició el 28 de abril”. El único voto útil el 26 de mayo “es el que tiene el puño y la rosa”.