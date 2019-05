El Secretario General del partido socialista de Villarrobledo, Alberto González ha presentado hoy un boletín de partido que será repartido la próxima semana y que el candidato a la alcaldía describe como “un boletín serio de información” con el lema elegido para esta campaña a las municipales que comienza el próximo jueves “Nosotros cumplimos, no te la juegues”.

Incide González en que lo conseguido en Villarrobledo en estos 4 años de Gobierno ha sido “gracias al Partido Socialista y al equipo de Gobierno” ya que señala que cuando se ha necesitado el apoyo de SPV o IU para “sacar adelante temas importantes” dice que muchas veces no la han tenido, mientras que el PP ha estado siempre “poniendo palos en la rueda”.

González explica que en dicho boletín se plasman los compromisos socialistas cumplidos, separados por áreas comparando con la gestión realizada por Valentín Bueno y el PP durante su Gobierno en esas mismas áreas. En este sentido el candidato insiste en que el Partido Socialista ”ha cumplido”, algo que afirma que no puede decir Valentín Bueno “cuando fue alcalde” ya que dice que lo que hizo fue ·todo lo contrario” a lo escrito en su programa electoral.

En cuanto a sanidad se plasma en el boletín lo que González califica como “la foto de la vergüenza” con Valentín Bueno en Alzira cuando la intención era dice, “privatizar el Hospital de Villarrobledo”. Privatización que apunta que fue paralizada por el Partido Socialista en el Gobierno, abriendo después la planta del Hospital, contratando más profesionales.

En materia de empleo se compara también la gestión popular con la socialista, incidiendo en la bajada del paro en estos 4 años, mientras que dice González que Bueno puso a Villarrobledo “en cifras históricas” llegando a los 3.606 parados.

También el Gobierno socialista ha puesto en marcha dice, 1.300 contratos recordando que Valentín Bueno “partía contratos en dos, repartiendo migajas y jugando con el empleo” mientras desaparecían los planes de empleo regionales que fueron recuperados por el Partido Socialista e incluso poniendo en marcha un Plan a nivel Local de Inserción laboral para personas con discapacidad.

En Formación para el empleo se ha alcanzado la cifra de 3 millones de euros invertidos en la Agencia de Desarrollo que dice que el PP “desmanteló”.

En economía González se refiere a las declaraciones de Amalia Gutiérrez cuando dice que el PP había pagado a proveedores y habían bajado los impuestos, algo que dice que “es mentira” ya que dice que subieron la contribución en un 18%, incidiendo en que “quienes no ha subido los impuestos han sido los socialistas”, reduciendo a la vez, deuda.

Insiste el candidato en que al llegar al Gobierno se encontraron una deuda de 40 millones de euros que dejó dice, Valentín Bueno y el Partido Popular que apunta en que el partido Socialista en el Gobierno dejará en 19 millones.

Para González Valentín Bueno “derrochó” el dinero en abogados y salarios de tramitación de los trabajadores despedidos por el Partido Popular y readmitidos después con el Gobierno actual.

También contrastes, dice González, en cuanto a cultura, perdiéndose dice, la programación en este sentido en tiempos de Valentín Bueno, mientras que el Gobierno Socialista ha recuperado la oferta cultural. También se cuenta dice con un Carnaval mejor organizado y con más ayudas. Mejor organizado así mismo el Festival ViñaRock, siendo un éxito cada año.

Destaca también los nuevos uniformes de la banda Municipal de Música “después de 30 años, con una feria por la que han pasado artistas de “primer orden” y recuperando la noche solidaria para los colectivos.

En educación destaca González la reconstrucción y apertura de la Escuela Infantil Lucas Blázquez “cerrada por el PP” así como la apertura de la Escuela Infantil del Polígono, el arreglo de todos los colegios, la puesta en marcha del comedor escolar en Giner de Los Ríos o las 600 becas de libros de texto gratis para niños en edad escolar.

Inversiones también en instalaciones públicas, en barrios, polivalentes e instalaciones deportivas o accesibilidad, mientras que dice que Valentín Bueno invirtió “cero euros”.

En definitiva dice González que en todas las áreas el Partido socialista ha sumado y multiplicado mientras que el PP lo que hacía era “restar y dividir”

Termina el boletín aludiendo a la “imputación” de Valentín Bueno recordando que una vez que no ha sido elegido senador ya no se encuentra en situación de aforado y deberá responder ante la justicia ordinaria porque incide en que “presuntamente faltan 114.000 euros del caso zahorras”. Un candidato al que dice González que “no se le escucha” que no realiza propuestas pero “que quiere volver a ser alcalde” aunque según el candidato socialista y como se plasma en dicho boletín “Villarrobledo no merece que vuelva”.

Boletines que serán entregados personalmente junto al programa electoral del Partido Socialista para las elecciones municipales del 26 de mayo.