“Los que están aquí han resultado ser los mejores: desde un médico joven (pediatra) hasta la experiencia empresarial, la veteranía, la juventud, la tradición, la innovación, la exportación, la calidad y, en este caso, también la presencia de dos alcaldesas que bien representan un espacio natural tan importante de nuestra provincia; además, todos ellos son una radiografía perfecta del empresariado de Albacete y provincia”, ha comenzado destacando de estos y estas protagonistas el presidente de la Confederación, Artemio Pérez.

El ‘doctor Cepillo’ destinará los 5.000 euros de su premio a “crear un ambiente más confortable” en el Servicio de Pediatría para lograr que los niños enfermos y sus familias se sientan como en casa: “Con premiso de ‘El Principito’, en esta ocasión vamos a conseguir que lo esencial sí sea visible a los ojos…”

Ya el pasado 24 de mayo tuvimos oportunidad de informarles de sus nombres, pero hoy hemos podido ponerles rostro. Algunos ya sobradamente conocidos (a pesar de su juventud) porque día a día, con humildad y entrega, se lo han ganado. Es el caso del ‘doctor Cepillo’, joven pediatra nacido y criado en Albacete; educado (como él mismo nos ha contado) bajo el manto de su madre y de su hermana mayor que, ha asegurado, le han dado “unos valores humanos inmejorables”. Su cualificación y trayectoria profesional han sido eminentemente albaceteñas, con periodos de formación también en Madrid, y de Cooperación (descubriendo “nuevos países y nuevas necesidades”), sobre todo, en África y América del Sur. Un hombre volcado en la humanización de la Sanidad y dedicado, en cuerpo y alma, a los niños que luchan contra las enfermedades más duras y de los que siempre será su mejor ‘Capitán Optimista’.

“Para mí este premio dice mucho; represento a un grueso de empresarios porque, de alguna manera, yo trabajo en una de las mayores empresas de la provincia, que es el Hospital de Albacete; y el Hospital, desde dentro, lo entendemos también como una gran empresa y, como tal, uno de mis objetivos y retos es convertir esa empresa en una organización saludable, donde dé gusto acudir (ya que el Hospital, como todos sabemos, genera un entorno hostil, de aprensión y a nadie le gusta visitarlo…)”, nos ha comenzado explicando.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

Antonio Javier ha querido mostrar énfasis especialmente en una cosa: “Represento a muchas personas albaceteñas que, a diario, cuidan de las personas ya que, como médicos, nuestra labor es curar pero, más allá de eso (como siempre digo), está el cuidar y el aliviar; y dentro de mi especialidad, tengo la suerte de hacerlo con los más pequeños, con los niños, de ahí mí vinculación al ‘mundo Guachi’, mi vinculación a los niños con cáncer y al resto de niños con enfermedades crónicas y difíciles de llevar a cabo; para terminar, me gustaría dejaros el lema Guachi a todos los empresarios, a todos los premiados, os lo dedico para vosotros: ‘Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo’ “.

Él recibirá, a título personal, el Premio a la Responsabilidad Social que patrocina la Obra Social “la Caixa”; es el único de los galardones que se entregarán el día 22 que conlleva una aportación económica (de 5.000 euros) que debe ser donada a un fin social (el que él desee), y el doctor Cepillo tiene ya muy claro dónde irá a parar esa suma:

“Teniendo en cuenta que actualmente nuestro Hospital (sin ir más lejos) apuesta por la dignificación y la humanización de los cuidados, he detectado en nuestro servicio que podría ser una bonita donación la adecuación y la ambientación humana de determinadas áreas de nuestro Servicio de Pediatría, donde verse beneficiados todos los niños cuando van a ingresar, que sean los niños y los propios papás, los familiares, los que se vean beneficiados de un ambiente más confortable, más saludable, donde se sientan como en casa. Con premiso de ‘El Principito’, en esta ocasión vamos a conseguir que lo esencial sí sea visible a los ojos…”, nos ha explicado.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

Los premiados, más cerca

Junto al doctor Cepillo habrá otros galardonados ese próximo 22 de junio, y a muchos de ellos también hemos podido escucharles hoy en FEDA hablándonos de sus empresas y de las trayectorias que les han valido estos reconocimientos de los que ya están un paso más cerca.

• Patrocinado por CaixaBank, el Premio a la Empresa Familiar, es para Articlima S.L.: Se trata de una empresa con sede en Almansa que está ya en su cuarta generación. La Tradición empresarial partió de la fabricación de botas de vino y de la herrería que en 1888 fundó Juan Cuenca Olaya y, desde 1995, sigue con ‘Articlima’, dedicada a las instalaciones de climatización, mantenimientos, frío industrial, calentamiento de piscinas y hostelería y refrigeración.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por BBVA, el Premio a la Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación, es para Goyval Vinagres S.L.: Esta empresa (Localizada en Madrigueras) fue la primera que en España se especializó en vinagres balsámicos y ecológicos. Cuenta con trece trabajadores (con una media de edad de 35 años) y basa en la innovación su proceso de producción,

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por Banco Sabadell, el Premio a la Empresa Exportadora, es para Eurontur S.L.: Empresa situada en Ontur que comenzó en 1985 con la compra de fruta y hueso en el mercado nacional e internacional y que actualmente exporta el 90% de su producción propia (sobre todo, albaricoque y paraguaya) a prácticamente toda Europa.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por Liberbank, el Premio a la Empresa Inversora en Calidad y Medio Ambiente, es para Camacho Recycling S.L.: Situada en Caudete desde 1989, su origen se remonta a los años ’60 en Alicante. Dispone de dos centros de producción, 90 trabajadores directos (más 300 empleos indirectos) y se dedica a la recogida, transporte, reutilización y reciclaje de todo tipo de vidrio, trabajando con aplicaciones del vidrio reciclado.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por Eurocaja Rural, el Premio Joven Empresario, es para Manuel Martínez Marhuenda y Daniel Bonillo Guillén (de Búho Blanco Arquitectos): Se trata de una empresa ubicada en Villarrobledo con la que a finales de 2014 estos dos jóvenes arquitectos decidieron fundar su propio estudio con la idea de renovar la arquitectura en su ciudad natal.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por la Diputación Provincial de Albacete, el Premio a la Mujer Empresaria, es para Mª José Haro Mateo (de Lacados Artealba S.C.): Es una empresa localizada en Albacete capital y creada en 1996 a cargo de su padre (que se instala posteriormente, en 2002, en el Polígono Romica en una nave de 900 metros cuadrados). Mª José asumió la dirección de la empresa en 2004 (acompañada por sus dos hermanos y socios), teniendo como clientes a diferentes empresas de fabricación de puertas.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por La Tribuna de Albacete, el Premio a la Empresa Tradicional, es para la Joyería Diamante Azul (empresa localizada en pleno corazón de Albacete capital): Desde 1966, Ramón Nieto y María Isabel Jávega emprendieron la andadura en este negocio que se ha mantenido convirtiéndose en uno de los más antiguos de la céntrica calle Mayor albaceteña y al que ya se ha incorporado la segunda generación, (formada por sus hijos Ramón, María Isabel y Jesús).

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por Beatriz Hoteles, el Premio a la Promoción de Albacete es, en su conjunto, un reconocimiento para la Sierra del Segura (especialmente, para los municipios que resultaron más damnificados por el incendio del pasado verano en la zona, como Yeste y Molinicos). Hoy, las alcaldesas de ambos municipios (Cortes Buendía, en el caso de Yeste, y Lola Serrano, en el caso de Molinicos) han estado en la Confederación poniendo en valor su tierra y agradeciendo este premio que tiene unos destinatarios muy especiales:

“Lo considero un premio que quiero compartirlo y dedicarlo a la gente que sufrió el incendio en ese momento; primero, a todos los evacuados que durante mucho tiempo estuvieron fuera de sus casas y que no sabían lo que se iban a encontrar cuando volviesen allí; : la paciencia con la que esos días aguantaron todo lo que pasamos es digna de que hoy una alcaldesa la reconozca delante de todos los medios de comunicación; en segundo lugar, también a todos los voluntarios, vecinos y vecinas de Molinicos (y de muchos otros lugares) que se volcaron en el incendio, a los integrantes de Protección Civil, a los trabajadores del Ayuntamiento (porque no se pagan horas extra, fueron horas de corazón las que se dedicaron al incendio) y, sobre todo, a todos los medios extinción que lograron acabar con la pesadilla que vivimos”, ha manifestado Lola.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por Soliss Seguros, el Premio a la Asociación Empresarial, es para ADISAB (la Asociación Provincial de Distribuidores de Albacete), constituida en 2007. Acumula unos 100 millones de euros de facturación, 500 empleos directos, 291 vehículos de reparto, 4.500 clientes y 50.000 servicios de reparto al mes.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

• Patrocinado por Banco Santander, el Premio a la Iniciativa Emprendedora, es para Cervezas Ilúnica C.B. Empresa nacida en Hellín en 2016 de la mano de Armentario López Castillo (Ingeniero Forestal) y Juan Carlos Lorente Marín (Diseñador Gráfico) como fundadores. En 2014 ambos se habían formado en un curso de elaboración de cerveza, a la que han acabado dedicándose empresarialmente.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

Rafael Candel: “Hablamos de ‘mérito empresarial’ y no conozco a ningún empresario que, en las situaciones económicas que hemos vivido y estamos viviendo, no tenga mérito…”

• Patrocinado por el Ayuntamiento de Albacete, el histórico Rafael Candel Jiménez, con más de medio siglo como empresario a sus espaldas y 1.500 trabajadores por todo el mundo recibirá el Premio al Mérito Empresarial.

Rafael Candel, empresario.

“Me cuesta trabajo casi cogerlo, porque hablamos de ‘mérito empresarial’ y no conozco a ningún empresario que, en las situaciones económicas que hemos vivido y estamos viviendo, no tenga mérito. Para mí es mucho más importante que se me dé una distinción de este tipo, que no sea de fútbol porque, curiosamente, mi nombre va a asociado al fútbol, pero a mí me gustaría que fuera mucho más asociado a la empresa, como me gustaría Albacete estuviera más en el mapa por las grandes empresas que tenemos más que por el fútbol”, nos ha contado el propio Rafael Candel.

Premiados en los Premios San Juan de FEDA 2018

Junto a estos Premios, se entregará también la Mención del Jurado a nuestra querida y admirada paisana, María Rozalén, y la Mención Especial del Jurado (patrocinada por la Fundación Globalcaja Albacete) al presidente regional, Emiliano García-Page. La cita será el viernes, 22 de junio, desde las 20:00 horas en el Palacio de Congresos Ciudad de Albacete.

Artemio Pérez, presidnete de FEDA

Artemio Pérez valora la composición del nuevo Gobierno de España: “Las mujeres por fin al poder, ahora sí que es de verdad”

Antes de esa fecha, seguro, les contaremos muchas cosas más. Por ejemplo, que tenemos nuevos ministros y ministras en España. Hoy prometían sus cargos y tomaban posesión de sus carteras mientras tenían una primera valoración del máximo representante de los empresarios albaceteños. Artemio Pérez ya el pasado lunes se refería al cambio de Gobierno en nuestro país y hoy, sobre la composición final del mismo, ha concluido esto:

“Las mujeres por fin al poder, ahora sí que es de verdad. Os lo merecéis y ya era hora de que las mujeres tuvieseis el poder (y el poder es en el Consejo de Ministros y en el Boletín Oficial del Estado), ahora sí que es de verdad, las mujeres al poder”.