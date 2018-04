‘Hagamos un país mejor’ ha sido el lema que ha presidido el encuentro que Pedro Sánchez ha protagonizado este jueves en el Campus Universitario de Albacete con militantes y simpatizantes del Partido Socialista en una más de las múltiples visitas que ya ha hecho a esta ciudad.

Santiago Cabañero , secretario general provincial del PSOE Albacete

Santiago Cabañero: “El PSOE de la provincia de Albacete está en perfecto estado de revista para volver a ganar las elecciones municipales, para que Emiliano García-Page vuelva a ser presidente de C-LM y para que tú seas presidente del Gobierno de España”

Una tierra que, como ha subrayado el secretario general provincial del PSOE en Albacete, Santiago Cabañero, le devuelve el cariño y trabajará para que sea el próximo presidente del Gobierno:

“Albacete te quiere, tú siempre has estado al lado de Albacete y la provincia de Albacete siempre va a estar a tu lado; el PSOE de la provincia de Albacete está en perfecto estado de revista para volver a ganar las elecciones municipales, para que Emiliano García-Page vuelva a ser presidente de C-LM y para que tú seas presidente del Gobierno de España”, ha indicado Cabañero.

Emilio Sáez , secretario general de la Agrupación Local PSOE Albacete

Emilio Sáez: “Los socialistas de la ciudad de Albacete nos vamos a dejar la piel para que seas presidente del Gobierno y saques a este país del lodazal en el que está inmerso por el Partido Popular”

Un mensaje que también ha compartido el secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Albacete, Emilio Sáez, tras enumerar algunas de múltiples situaciones negativas que considera que el Gobierno de Rajoy (y el de Cospedal, en su momento) crearon y crean a los castellano-manchegos y a los albaceteños en nuestra Educación, en nuestra Sanidad, en nuestro Sistema de Dependencia, en nuestro tejido empresarial, en el futuro de nuestros jóvenes… realidades, ha señalado, que hoy no ha explicado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su visita a Albacete:

“No sabe cómo arreglarlo, no tiene solución para todas esas cosas, y por eso tenemos que salir a todas las calles de Castilla-La Mancha para decir que la única persona que tiene capacidad para todo eso es Pedro Sánchez, como presidente de España”, ha afirmado Sáez, añadiendo: “Los socialistas de la ciudad de Albacete nos vamos a dejar la piel para que seas presidente del Gobierno y saques a este país del lodazal en el que está inmerso por el Partido Popular”.

Santiago Cabañero ha reivindicado las razones de ser del Socialismo, y ha señalado las políticas que ya están viniendo de su mano (como la pionera Ley de Tutela que García-Page ha hecho realidad en la región para proteger a las personas con necesidades especiales el día en que sus familias ya no pueden hacerlo), y también se ha referido a las que han de venir, por ejemplo, en materia de desarrollo rural (para evitar que nuestros pueblos “se sigan muriendo”), en materia de agua (para impedir que siga pasando por nuestra tierra hacia el levante sin que Castilla-La Mancha y sus agricultores puedan usarla), en materia de violencia de género, “poniendo dinero” para lograr que no ya haya ‘ni una menos’. Políticas que sólo serán posibles con un color que nada tiene que ver al que, ha asegurado, tienen “las derechas”:

“Pensamos que España necesita otro Gobierno, que España te necesita como presidente, que necesita otras políticas diferentes a las de las derechas (la azul y la naranja), dos colores que, por cierto, si se suman forman un color ciertamente muy feo, muy oscuro (hagan la prueba…). Este país necesita políticas con el color rojo, con el color del corazón; ése es el color que necesita este país”, ha relatado el secretario general del PSOE en la provincia de Albacete.

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

Pedro Sánchez: “Se tiene que poner fin a los trasvases y apostar por las desaladoras en el levante; hay que terminar con la falta de planificación, con la improvisación, con quienes han hecho política con el agua; nosotros queremos hacer política de agua”

Pedro Sánchez ha dado las gracias por los ánimos y los buenos deseos políticos que le han augurado, pero ha pedido su apoyo porque todavía “hay mucho que hacer”:

“Me deseáis muy buenos augurios, que sea presidente del Gobierno… Y yo lo que os digo es que hay mucho que hacer, que queda todo por hacer, pero que me reconforta ser el secretario general del Partido Socialista, que me reconforta estar con los compañeros y compañeras de Albacete, y saber que cada día somos más los que vamos a revalidar la mayoría para que Page siga siendo el presidente de Castilla-La Mancha y para que pronto volvamos a gobernar este país”, ha comenzado.

Y aprovechando el marco del Campus albaceteño de la Universidad de Castilla-La Mancha que ha vuelto a abrirle las puertas, ha reivindicado el valor de lo público: “Al final algunos sacan Masters de fraude y de corrupción, pero suspenden en educación pública, en sanidad pública y en pensiones dignas en este país; y la solución a eso está en el Partido Socialista”.

Tras los anuncios que sin fecha que hoy Rajoy ha hecho en Albacete sobre la Autovía Linares-Albacete, Sánchez ha señalado que “será un Gobierno socialista, más pronto que tarde, quien acabe la A32 en beneficio de los ciudadanos”, como lo será quien vuelva a “poner orden y seguridad jurídica y vuelva a apostar por la energía eólicas en zonas como Albacete” y quien haga de una vez por toda “política de agua” y no “política con el agua”

“Nosotros hemos tendido la mano al Gobierno de España para lograr un gran pacto nacional por el agua, y se tiene que poner fin a los trasvases y apostar por las desaladoras en el levante; hay que terminar con la falta de planificación, con la improvisación, con quienes han hecho política con el agua; nosotros queremos hacer política de agua, que cohesione este país”, ha subrayado.

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

“No habrá justicia social si no hay justicia fiscal”

El secretario general del PSOE ha lamentado que tengamos “un Gobierno que no gobierna y un socio de Gobierno que no lo apoya” y que, aun creciendo económicamente al 3%, la gente se tenga que echar a la calle porque hay “un Gobierno incapaz de hacer que ese crecimiento se reparta de manera justa”.

Ha avanzado que hay que prepararse para la pérdida de empleos que va a suponer la robotización que llega y ha señalado que hay que hacerlo apostando por la Ciencia, donde el PSOE quiere marcar una diferencia que impida que, como está ocurriendo, un llamado a ser Premio Nobel esté trabajando con dos becarios y sin apenas medios investigando la curación de enfermedades.

Cuestiones que, como la del sostenimiento del sistema público de pensiones, han de pasar por una reforma fiscal profunda porque (ha dicho) “no habrá justicia social si no hay justicia fiscal”

“Hay que abrir un gran debate sobre la fiscalidad en nuestro país; el sistema público de pensiones sobrevivirá al Partido Popular, porque habrá un Gobierno que vuelva a creer en el sistema y será el nuestro; se puede tener las pensiones vinculadas al IPC y no al 0’25% (al igual que sucede en otros países), porque hay recursos, porque se puede racionalizar el gasto de la Seguridad Social, porque se puede derogar la Reforma Laboral… porque sólo se necesita voluntad política; abramos un debate sobre qué impuestos podemos poner: nosotros hemos propuesto uno a un sector al que rescatamos con 77.000 millones de euros de nuestros bolsillos y que el año pasado tuvo unos beneficios de 13.500 millones de euros; rescate por rescate: un impuesto extraordinario a la banca; porque no habrá justicia social si no hay justicia fiscal”, ha explicado.

Sánchez se ha comprometido a firmar el nuevo ‘contrato social’ que España necesita: “El proyecto del Partido Socialista se basa en nunca olvidar que todos estamos en el mismo barco: que la suerte del enfermo depende del sano; que la suerte del desempleado, depende del empleado; que la suerte de los mayores depende de los jóvenes; y que la suerte de una mujer víctima de violencia de género depende del compromiso social del conjunto de este país”, ha incidido.

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

“¿Pero qué ‘izquierda’ va a tener la causa secesionista, la independentista? Si la izquierda es europeísta, es integradora, es federalista, no es excluyente, no es aislacionista, no es insolidaria…”

Un ‘contrato social’ que “ha de tener distintos capítulos -ha señalado- algunos a firmar en Europa; otros en nuestro país y en nuestras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, por ejemplo, para poner fin a uno de los mayores riesgos al que nos enfrentamos y que “viene de Cataluña, fruto de una parte (el Gobierno central) que no reconoce la diversidad del país y de otra (las formaciones independentistas) que tienen una visión excluyente de lo que representa la diversidad y que Sánchez ha subrayado que “nada tienen que ver con la izquierda”.

“¿Pero qué ‘izquierda’ va a tener la causa secesionista, la independentista? Si la izquierda es europeísta, es integradora, es federalista, no es excluyente, no es aislacionista, no es insolidaria…”, ha defendido.

Su último mensaje, de reconocimiento y agradecimiento, ha sido para los alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales socialistas, los que son y los han de ser más con las elecciones de 2019, objetivo para el que ha animado a “todos los socialistas de corazón (con y sin carné)” a movilizarse ante un reto (el de cambiar las cosas) que, ha afirmado, está al alcance de la mano:

“Estamos a punto de ser la primera fuerza política de este país en las elecciones municipales, y ya sabéis… quien gana las Municipales, gana las Generales. A por ello” ha concluido, entre aplausos.

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

Josefa Moreno Docón, presidenta del PSOE Provincial de Albacete

Emilio Sáez, secretario general de la Agrupación Local PSOE Albacete

Emilio Sáez, secretario general de la Agrupación Local PSOE Albacete

Santiago Cabañero, secretario general provincial del PSOE Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

Santiago Cabañero, secretario general provincial del PSOE Albacete

Santiago Cabañero, secretario general provincial del PSOE Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Albacete