Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete, ha denunciado que “los grupos políticos municipales han amañado el reparto de los arcos del Recinto Ferial”. El edil ha reaccionado así después de que el equipo de Gobierno ‘popular’ y la oposición presentasen la semana pasada a la prensa el borrador de la Convocatoria de Adjudicaciones para la Feria de 2017. “Se repiten irregularidades. El Partido Popular y El Club de los Necios han intentado repartirse los puestos y arcos de la Feria de manera indiscriminada y sin respetar la legalidad vigente. No existe la concurrencia en igualdad de condiciones”, ha asegurado.

Antes de que el equipo de Gobierno y la oposición convocarán la rueda de prensa, se reunieron junto al concejal para tratar la adjudicación de los espacios del Recinto Ferial, pero Soriano no recibió ninguna copia de los expedientes ni cumplimiento de los requisitos de las adjudicaciones que se tratarán en la Comisión de Feria, Fiestas, Educación, Cultura y Deportes que se celebrará el próximo martes 18 de abril. El edil ha presentado instancias en el Registro Municipal solicitando la información al presidente de la Comisión, al Interventor y Secretario General del Consistorio con números de entrada 14545, 14543 y 14542.

El concejal ha anunciado que irá a los tribunales para que se respete la legalidad en el Ayuntamiento de Albacete. “No me gustaría que estos mal llamados servidores públicos campen a sus anchas por el Consistorio de Albacete”, ha dicho, además de advertirles que “por mucha piña y acoso que hagan contra mi persona les va a dar igual porque sus actitudes me hacen más fuerte y me dan razón del camino que he elegido sobre la honradez, honestidad y libertad en beneficio de los ciudadanos”.

“Es alarmante – ha asegurado Soriano – que se intente tomar el pelo a los ciudadanos en el reparto de las adjudicaciones de la Feria, pues con este nuevo plan se pretende dar a dedo los puestos y arcos de la Feria, lo que viene a demostrar la miseria política y la degradación en la que nos vemos inmersos los ciudadanos, estando en manos de verdaderos depredadores y parásitos”. “Al equipo de Gobierno y al resto de grupos políticos municipales poco les importa el bien común, la legalidad, la igualdad, la transparencia, y sí sus bolsillos y el de sus familiares”, ha afirmado.

El concejal ha dejado claro que “se opone a estas prácticas mafiosas de El Club de los Necios Socialistos, DesGanemos y No C’s, encabezados por el alcalde reprobado Javier Cuenca, al que guardan sumisión”.