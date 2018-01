Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete y presidente de Contigo Somos Democracia en Castilla-La Mancha, ha denunciado un presunto pucherazo en la adjudicación a medida de una plaza de jefe de la Jefatura de Sección Técnica de Administración Electrónica y Procedimientos. “Curiosamente, esta plaza no aparece en la página web del Consistorio*. Además, la convocatoria está convenientemente camuflada en el tablón de anuncios para que no destaque, no sea que alguien vaya a enterarse y se presente a molestar”, ha asegurado el edil.

Por lo tanto, según Contigo Albacete, “el Ayuntamiento incumple de forma flagrante y descarada el artículo 50 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, pues establece la obligatoriedad de publicación de las convocatorias de los procesos selectivos de personal funcionario de carrera y de personal laboral fijo, así como sus bases, en el diario o boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica de la respectiva Administración pública de Castilla-La Mancha”.

Soriano ha hecho hincapié en que el Consistorio también podría saltarse los artículos 37 y 46, de la Ley anteriormente mencionada, y que obliga a seleccionar el personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen, entre los principios constitucionales, el de igualdad, mérito y capacidad, así como la publicidad de las convocatorias y de sus bases. “El Ayuntamiento de Albacete no debe convertirse en una empresa de colocación, pagando favores y agradeciendo comportamientos, con los recursos y el dinero de todos los albaceteños, y sobre todo no debe privar de trabajo a quienes realmente se lo merecen”, ha dicho.

Asimismo, el concejal Pedro Soriano ha concretado cómo se ha hecho “el traje a medida” para el candidato que aspira a la plaza. Según la información que maneja el concejal, se exigen unos méritos específicos en la puntuación que lo benefician, además de una entrevista en la que le otorgarán 10 puntos al candidato que se considere idóneo. “Es más que cuestionable el modo en que se gestiona el personal en nuestro Ayuntamiento”, ha afirmado el edil.