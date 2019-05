El concejal Pedro Soriano, por Contigo Somos Democracia, hizo balance del resultado de los comicios municipales, autonómicos y europeos 2019. “Estoy orgulloso del trabajo realizado durante estos cuatros años en el Consistorio, sin embargo, haciendo la reflexión adecuada en estos casos, “hay cosas que cambiar, pero seguiré al frente, trabajando y mejorando en todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”.

El edil ha felicitado a todos los concejales que han entrado a formar parte del Ayuntamiento y espera que se actúe para que Albacete resucite de la parálisis económica en la que se encuentra y trabajen por el beneficio de los vecinos de la capital. “Doy también, -añade Soriano- las gracias a todos los vecinos que han confiado en nuestro proyecto político y nos dieron su voto”. De hecho, “he trabajado desde el Ayuntamiento resolviendo los problemas de los albaceteños, las asociaciones y los barrios del municipio”, ha afirmado Soriano. Además, ha agradecido a los medios de comunicación que le han dado cobertura y han tratado la información de forma pluralista y sin ocultismo”.

Asimismo, el presidente de la Agrupación Local no ha olvidado la labor, la ilusión y la constancia de todo su equipo. “Han estado activos en todo momento, se han dejado la piel, parte de su tiempo y han colaborado con todo. “Era el momento de trabajar unidos, para hacer frente a las elecciones y confiábamos en que el panorama iba a cambiar dado el estado en el que se encuentra Albacete”, ha dicho el concejal.

Los resultados obtenidos no han sido los esperados, lo que implica que Contigo Somos Democracia no estará en el Ayuntamiento al no haber tenido representación, sin embargo, ha añadido el líder de Contigo Albacete, “ahora tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad para seguir sirviendo a Albacete, no exenta de una reflexión con detenimiento”, ha concluido Soriano.