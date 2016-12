La candidata del Partido Socialista al Senado por la provincia de Albacete, Matilde Valentín, ha sido la encargada de abrir el turno de intervenciones, aprovechando para subrayar que “hoy los socialistas se sienten más orgullosos que nunca de serlo”, y que es su Partido el que permitirá un cambio que, hasta ahora, ha estado atenazado por los que ha calificado como “dos extremos”, señalando tanto al Partido Popular como a Unidos Podemos.

Manuel González explica a Iglesias cuál es ‘la casta’ socialista

El cabeza de lista al Congreso por Albacete, Manuel González, ha destacado que este lugar dio hace un año suerte a García-Page que hoy ha vuelto a él como presidente de Castilla-La Mancha, y que también dará suerte a Sánchez, de quien ha dicho que será “el próximo presidente de España” y a quien ha invitado a recibir como tal este año en la Feria de Albacete. Pero fundamentalmente, González Ramos ha querido poner en valor ‘la casta’ de los socialistas: “Vosotros sois los importantes -ha dicho a los asistentes-, vosotros sois ‘la casta’; a Pablo Iglesias le digo que me siento orgulloso de esta ‘casta’, de la casta de Ernest Lluch (asesinado por ETA) que, en su día, inauguró el Hospital de Albacete; y de quien hace más de 130 años creó este Partido que siempre se ha mantenido fiel a sus convicciones: Pablo Iglesias, el auténtico”, ha afirmado.

García-Page: “En España no se admiten cambios por las bravas, sino que la gente quiere cambios por las buenas”

Con la convicción de que este domingo no habrá ‘sorpasso’ sino ‘zarpazo’ del PSOE al Partido Popular, González Ramos ha cedido la palabra a un Emiliano García-Page que ha pedido para Pedro Sánchez un apoyo cerrado de los votantes de cara a la cita con las urnas. Asegurando que “en España no se admiten cambios por las bravas, sino que la gente quiere cambios por las buenas”, ha criticado la postura de Rajoy tras reafirmarse en que no se presentaría a una investidura si no cuenta con apoyos comparando esa actitud con la de un niño al que ‘o le das la mayoría, o no te ajunta’.

El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido a la ciudadanía que el domingo se haga dos preguntas antes de votar: la primera, “qué quieren los españoles (que no quieren milagros, sino una Sanidad, una Educación y unos Servicios públicos de calidad tal y como los hizo posibles el PSOE)” y, la segunda, “qué presidente va a necesitar el país”. Y, para él, la respuesta a esta segunda cuestión también es clara: “España necesita un presidente que sea capaz de dialogar, de tender puentes, de llegar a acuerdos, por eso pido el voto para quien estas semanas ha demostrado que sabe y puede hacerlo, Pedro Sánchez”, ha señalado.

Mitin de Pedro Sánchez en Albacete.

Pedro Sánchez: “Por experiencia digo que Iglesias siempre va a anteponer el derecho a la autodeterminación de Cataluña, como hizo tras el 20-D”

Pedro Sánchez ha sido el encargado de cerrar el acto, con una petición clara de “hacer dimitir en bloque el PP este domingo a través de los votos en las urnas”, tras destaparse hoy lo que entiende como “un uso de los aparatos del Estado por parte del Gobierno -concretamente del ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz- contra sus enemigos políticos”.

Criticando que “es lógico Pablo Iglesias Turrión -el de Unidos Podemos- pida el cambio porque no para de cambiar… de chaqueta”, ha pedido a aquellos progresistas que el 20 de diciembre votaron a Podemos que cambien de opinión este domingo: “Pido que no tropiecen dos veces en esa misma piedra, porque no podemos resolver un problema creando otro problema, y la solución es ésta, está aquí, es el Partido Socialista Obrero Español”, ha dicho.

Mitin de Pedro Sánchez en Albacete.

Sánchez ha aprovechado para recordar a los asistentes algunas de sus propuestas (fundamentalmente, en materia de recuperación de derechos laborales, de igualdad, de universalización de servicios públicos, de lucha contra el desempleo de larga duración, de retorno para los jóvenes que tuvieron que salir en busca de oportunidades, de ingreso mínimo vital para quienes no tienen ningún tipo de recurso o de dar seguridad a una ‘hucha de las pensiones’ de la que ha advertido que “en pocos días el Gobierno en funciones retirará otros 10.500 millones de euros dejándola en poco más de 20.000”.

Mitin de Pedro Sánchez en Albacete.

Cuestiones para las que, entre otras, ha pedido el apoyo de cuantos más votantes mejor, advirtiendo lo desaconsejable que puede ser votar a determinadas Formaciones y aclarando la que considera que siempre ha sido la actitud de Iglesias: “Tan inútil es votar a alguien con quien nadie quiere pactar (Rajoy) como a alguien que no sabe dialogar (Iglesias); en política, a diferencia de en matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto, y no dudo que Iglesias quiera también la Sanidad, la Educación… seguro que sí, pero (por experiencia digo) que siempre va a anteponer el derecho a la autodeterminación de Cataluña como hizo tras el 20-D, y debería explicar a sus votantes que su cambio empezaba por el control de los jueces, la policía, los medios y los espías”, ha manifestado.

Apoyando a los trabajadores de Radio Televisión Española (que hoy han vuelto a denunciar el silencio informativo al que han sido obligados en torno al asunto de Fernández Díaz) y asegurando que, si es presidente, el ente público “sólo será de los ciudadanos”, Pedro Sánchez ha cerrado su discurso pidiendo la movilización total este domingo en forma (ha dicho) de “votos de reivindicación, de reivindicación del pasado de nuestros abuelos, del presente de nuestros padres y del futuro de nuestros hijos: ganemos las Elecciones”, ha concluido.

