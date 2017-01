Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete, ha lamentado que los grupos políticos municipales no hayan aprobado su moción en la sesión plenaria. El edil ha propuesto implantar farolas con iluminación LED, con conexión a la red general, en la senda del parque periurbano La Pulgosa para fomentar el ocio saludable y ofertar una alternativa deportiva en la capital.

Soriano ha criticado la actitud de los grupos políticos municipales, sobre todo la de Ciudadanos, que se niega a intervenir en sus mociones. “Continúan haciendo boicot a todas mis propuestas porque no quieren escuchar verdades”, ha considerado. Asimismo, el concejal también ha respondido a las críticas del edil socialista, Juan José Segura, por solicitar en la moción que se reservase crédito en los Presupuestos municipales para iluminar la senda, “¿El Partido Socialista no presentará más mociones con cargas económicas en el Pleno?. Si esa es su crítica, me interesa poco o nada”, ha dicho.

El concejal ha reiterado la necesidad de que se ilumine “uno de los tramos más transitados de la ciudad”. “Albacete – ha proseguido – se hubiese convertido en una ciudad de referencia nacional, tanto a nivel medioambiental como ecológico y se contribuiría a fomentar la actividad física al aire libre y el bienestar de los ciudadanos”